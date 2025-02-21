Ternyata Ini Pemilik Pabrik Sanken yang Tutup di Cikarang

JAKARTA - Heboh pabrik Sanken di Cikarang tutup. Namun manajemen Sanken memastikan pabrik tersebut bukan bagian dari Sanken Argadwija.

1. Penjelasan Manajemen Sanken

Direktur Marketing PT Sanken Argadwija Esmond H Tirtajasa menjelaskan, pabrik PT Sanken Indonesia di Cikarang yang akan berhenti produksi, bukan bagian dari PT Sanken Argadwija dan tidak memproduksi peralatan rumah tangga.

"Pabrik yang tutup itu merupakan pabrik khusus penyediaan produksi parts kecil dan sama sekali bukan bagian dari pabrik kita," kata Esmond H Tirtajasa, dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

2. Pabrik Sanken Argadwija di Tangerang

PT Sanken Argadwija merupakan pabrik yang memproduksi alat-alat rumah tangga elektronik seperti lemari es, showcase, water dispenser, solar water heater, mesin cuci, air conditioner, television, rice cooker, fan dan produk-produk rumah tangga lainnya.

"Pabrik kami berlokasi di Tangerang dan berbeda dari segi kepemilikannya dengan yang sedang diberitakan," kata dia.