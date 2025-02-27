Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Yamaha Tutup 2 Pabrik di Bekasi dan Pulo Gadung, 1.100 Pekerja Terancam PHK

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |10:13 WIB
Yamaha Tutup 2 Pabrik di Bekasi dan Pulo Gadung, 1.100 Pekerja Terancam PHK
Pabrik Yamaha Music yang Ada di Bekasi dan Pulo Gadung Dikabarkan Tutup. (Foto: Okezone.com/Yahama)
JAKARTA - Yamaha Music dikabarkan segera menutup dua pabrik di Indonesia. Dampaknya 1.100 pegawai bakal kehilangan pekerjaan. 

1. Pabrik Yamaha Music Tutup

Informasi tersebut diungkap Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Aziz. Dia mengatakan, dua pabrik Yamaha Music yang akan ditutup adalah PT Yamaha Music Product Asia yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat dan PT Yamaha Music Indonesia yang berlokasi Pulo Gadung, Jakarta Timur. Keduanya merupakan pabrik divisi piano.

"PT Yamaha Music Product Asia jumlah karyawan kurang lebih 400 orang, tutup akhir bulan Maret 2025. PT Yamaha Music Indonesia jumlah karyawan 700 orang, tutup akhir bulan Desember 2025," kata Aziz, Kamis (27/2/2025).

2. Pemesanan Menurun

Dijelaskan, tutupnya kedua pabrik Yamaha Musik ini karena sepinya pemesanan. Aziz menambahkan bahwa perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Jepang itu memutuskan untuk memindahkan produksinya ke China dan juga Jepang.

 

