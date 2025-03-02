Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SPBU Shell Indonesia Milik Siapa? 

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |06:07 WIB
SPBU Shell Indonesia Milik Siapa? 
SPBU Shell Indonesia Milik Siapa?  (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Ramainya isu pengoplosan BBM jenis Pertamax membuat masyarakat kecewa dan memilih untuk beralih dari Pertamina ke SPBU Shell. 

Meski sedang terjadinya kegaduhan dalam industri bahan bakar, Shell tetap dikenal luas oleh masyarakat Indonesia terlebih kehadirannya sudah tersebar di beberapa kota besar. Namun, siapa pemilik dari SPBU Shell di Indonesia? 

1. Bos SPBU Shell Indonesia

Saat ini, pimpinan Shell Indonesia dijabat oleh Ingrid Siburian sebagai Presiden Direktur dan Country Chair sejak 1 Juli 2022. Selain itu, dirinya juga menjabat sebagai General Manager Shell Mobility Indonesia. 

Sepanjang masa kepemimpinan Ingrid, ia memberikan peranan strategis dalam mengembangkan bisnis Shell di Indonesia. Di samping itu, perusahaan Shell juga terus mengembangkan produk bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

 

Halaman:
1 2
