Penetapan NIP CASN 2024 Dilanjutkan hingga Pengangkatan CPNS

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 akan terus berlangsung hingga selesai. Proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi peserta seleksi CASN 2024 akan tetap berjalan dengan penyesuaian jadwal yang sudah ditentukan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 tertanggal 7 Maret 2025.

1. Penetapan NIP CASN 2024

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menargetkan agar proses penetapan NIP untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat selesai paling lambat pada 30 Juni 2025, sementara untuk calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penetapannya akan selesai paling lambat pada 30 November 2025. Hal ini disampaikan dalam Surat Kepala BKN Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 yang diterbitkan pada 8 Maret 2025.

Dalam surat tersebut, BKN menyatakan bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK yang hasil seleksinya belum memiliki NIP akan tetap dilanjutkan sampai keputusan pengangkatan diterbitkan. Penyesuaian jadwal dilakukan karena beberapa instansi mengajukan permohonan untuk menunda atau mengundur Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan CPNS dan/atau PPPK.

2. Pengangkatan CPNS dan PPPK

Bagi peserta seleksi CPNS yang lulus, mereka akan diangkat menjadi CPNS pada TMT 1 Oktober 2025 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) akan dikeluarkan pada tanggal yang sama. Penyerahan keputusan pengangkatan CPNS diharapkan dapat diselesaikan paling lambat pada 1 September 2025. Sedangkan bagi peserta seleksi PPPK yang berhasil mengisi formasi yang tersedia, mereka akan diangkat menjadi PPPK pada TMT 1 Maret 2026, dan keputusan pengangkatannya akan diterbitkan paling lambat pada 1 Februari 2026.