HOME FINANCE HOT ISSUE

Bonus Ojol Hari Raya Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |17:15 WIB
Bonus Ojol Hari Raya Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
Bonus Ojol Hari Raya Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Bonus ojol hari raya kapan cair? Ini jadwal lengkapnya. Memasuki pekan ke dua bulan suci Ramadhan, pembahasan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus lainnya kian ramai diperbincangkan oleh banyak kalangan masyarakat, tak terkecuali para pengemudi ojek online.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah meminta kepada para perusahaan penyedia jasa layanan angkutan berbasis aplikasi ojek daring atau ojek online (ojol) untuk mencairkan bonus hari raya (BHR) kepada para mitranya yaitu pengemudi atau kurir.

1.      Kapan BHR Ojol Cair?

Nantinya bonus yang akan diberikan kepada para pengemudi dan kurir online berupa uang tunai yang sudah disesuaikan dengan pertimbangan keaktifan dari driver tersebut.

Prabowo juga mengatakan bahwa setidaknya saat ini terdapat sekitar 250 ribu pekerja pengemudi ojek online dan kurir online yang aktif bekerja, sementara 1 juta hingga 1,5 juta pekerja berstatus paruh waktu alias part time.

Lalu untuk jadwal pemberian BHR ini Prabowo meminta untuk diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Jika Idul Fitri jatuh pada hari Minggu, 30 Maret 2025, jika sesuai perkiraan maka bonus hari raya untuk para pengemudi ojol dan kurir online akan dibayarkan maksimal pada 22-24 Maret 2025.

2.      Aturan Pencairan BHR Ojol

Setelah Presiden Prabowo telah mengumumkan bahwa pengemudi ojol dan kurir online mendapatkan bonus pada Hari Raya tahun ini, maka dalam waktu dekat pemerintah akan segera mengumumkan aturan pencairan BHR, termasuk juga aturan THR bagi pegawai swasta, BUMN, dan BUMD, serta skema BHR untuk para pengemudi ojol dan kurir online.

 

Telusuri berita finance lainnya
