Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apa Jadinya jika KTP Disalahgunakan untuk Pinjol?

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |23:01 WIB
Apa Jadinya jika KTP Disalahgunakan untuk Pinjol?
Apa Jadinya jika KTP Disalahgunakan untuk Pinjol? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apa jadinya jika KTP disalahgunakan untuk pinjol? Di era digital saat ini kemudahan akses menjadi hal yang sering digunakan oleh banyak kalangan masyarakat. Mudahnya akses membuat masyarakat memanfaatkan hal tersebut sampai menghiraukan keamanan data pribadinya.

Salah satunya adalah kemudahan untuk memperbaiki keadaan finansial dengan mengakses pinjaman online (Pinjol). Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan terdapat risiko besar yang mengintai, salah satunya adalah penyalahgunaan identitas. Kejadian yang marak terjadi adalah penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara ilegal untuk mengajukan pinjaman online.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP dapat digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman, sehingga korban terjebak utang yang mereka tidak ajukan. 

Langkah ini bisa dilakukan untuk memastikan apakah KTP disalahgunakan oleh orang lain untuk pinjol atau tidak. Cara ini bisa dilakukan dengan online melui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat diakses secara offline atau online.

1. Cek KTP Melalui SLIK OJK online

- Akses laman idebku.ojk.go.id atau donwload aplikasi aplikasi iDebku OJK
- Pilih opsi "Pendaftaran"
- Isi informasi yang diminta seperti jenis debitur, jenis identitas, kewarganegaraan, nomor identitas, dan kode keamanan (captcha)
- Pastikan semua informasi terisi dengan benar
- Klik tombol "Selanjutnya" setelah memverifikasi data
- Langkah berikutnya adalah melengkapi formulir SLIK OJK dengan mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan
- Centang kotak pernyataan kebenaran data dan klik "Ajukan Permohonan"

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement