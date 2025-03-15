Tren Properti, Minat Beli Rumah Tumbuh 78,6% Dibanding Sewa

JAKARTA - Minat masyarakat Indonesia untuk membeli rumah tumbuh 78,6% year-on-year (YoY), lebih tinggi dibandingkan minat sewa rumah yang tumbuh sebesar 59,2% YoY.

1. Sewa Ruangan Meningkat

Mengutip data Rumah123, Sabtu (15/3/2025), sektor properti komersial juga meningkat. Di mana pelaku usaha mencari properti terbaik yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Prospek minat permintaan (enquiries) terhadap sewa ruang usaha di Indonesia pun menjanjikan. Berdasarkan data dari Januari hingga akhir 2024, sebesar 69,5% dari total minat permintaan ruang usaha berasal dari kategori ruang usaha yang disewa, sedangkan 30,5% sisanya adalah mereka yang mencari ruang usaha yang dijual.

2. Penjualan Ruang Sewa Melambat

Dari sisi pertumbuhan, hingga akhir tahun 2024, permintaan terhadap ruang usaha sewa mengalami peningkatan tahunan sebesar 18,5%, sementara permintaan untuk ruang usaha yang dijual mengalami perlambatan sebesar 7,6% dikarenakan preferensi pelaku bisnis terhadap model sewa merupakan pilihan yang lebih fleksibel di tengah dinamika ekonomi saat ini.