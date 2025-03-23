Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kepala BGN Sebut Timnas Indonesia Sulit Menang karena Gizinya Tak Bagus

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |09:27 WIB
Kepala BGN Sebut Timnas Indonesia Sulit Menang karena Gizinya Tak Bagus
Kepala BGN Nilai Ada Keterkaitan Antara Kualitas Gizi Pemain Sepak Bola Indonesia dengan Performa Permainan. (Foto: Okezone.com/PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Performa Timnas Sepakbola Indonesia menjadi sorotan usai kalah 5-1 dari Australia dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia. Rapor merah Jay Idzes Cs dikait-kaitkan sampai ke gizi para pemarin. 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai ada keterkaitan antara kualitas gizi pemain sepak bola Indonesia dengan performa permainan.

“Jangan heran kalau PSSI sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujarnya, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (24/3/2025). 

1. Gizi Pemain Timnas

Kini, kualitas pemain Indonesia dianggap sudah agak baik, karena sekitar 17 orang merupakan produk naturalisasi yang telah memperoleh gizi baik di negara awal asal mereka seperti Belanda.

Dadan menilai, olahraga bukan hanya soal latihan semata, tetapi juga perihal kecerdasan dalam bermain dan membaca permainan lawan.

2. Dorong Program Makan Bergizi Gratis

Karena itu, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihaknya mengharapkan bayi yang masih di dalam kandungan, balita, serta anak SD hingga SMA dapat diintervensi agar mereka memiliki gizi baik dan dapat menjadi tenaga kerja produktif berkualitas dalam 20 tahun mendatang.

3. Kemiskinan Indonesia

Saat ini, Indonesia disebut menghadapi situasi pertambahan penduduk yang sangat tinggi dengan rata-rata kelahiran 6 orang per menit atau 3 juta per tahun hingga total jumlah warga tanah air mencapai 280 juta jiwa. Pada tahun 2045, ketika 100 tahun Indonesia merdeka, diperkirakan total penduduk hingga 324 juta.

Salah satu faktor sumber pertumbuhan penduduk berasal dari angka rumah tangga keluarga miskin dan rentan miskin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192113//john_herdman_akan_diperkenalkan_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_pada_januari_2026-qnpD_large.jpg
John Herdman Bakal Diperkenalkan PSSI sebagai Pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192074//simak_bedah_statistik_john_herdman-e7P8_large.jpg
Statistik John Herdman, Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/261/3192005//joey_pelupessy_bersama_maarten_paes_saat_bela_timnas_indonesia-R9wW_large.jpg
Persib Bandung Juara AFC Champions League 2 2025-2026 jika Datangkan Maarten Paes hingga Joey Pelupessy?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192002//john_herdman-9v4e_large.jpg
Media Vietnam Ungkap Detail Kontrak John Herdman di Timnas Indonesia, Dapat Gaji Fantastis hingga Kontrak Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191999//john_herdman-f7Da_large.jpg
Kisah Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Kalahkan Jepang Asuhan Hajime Moriyasu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191973//jay_idzes-ArT4_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes yang Harga Pasarnya Lebih Mahal ketimbang Timnas Malaysia dan Vietnam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement