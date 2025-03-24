Produksi Beras Tertinggi 7 Tahun Terakhir, Stok Bulog Aman hingga Lebaran 2025

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat produksi beras di tahun ini menjadi yang tertinggi sejak 7 tahun terakhir. Stok beras di Bulog sudah menyentuh angka 2,2 juta ton hingga menjelang Lebaran 2025.

1. Serapan Bulog

Mentan Amran mengungkap bahwa angka serapan Bulog tahun ini jauh lebih tinggi dibanding tahun 2024 lalu. Di mana pada periode Januari sampai Maret 2025 Bulog sudah melakukan serapan 500 ribu ton dan diperkirakan menyentuh 700 ton di akhir Maret mendatang.

"Bandingkan periode Januari, Februari, Maret tahun lalu serapan Bulog hanya 35 ribu ton, sekarang sampai dengan hari ini itu kurang lebih 500 ribu ton. Masih ada 7 hari lagi sampai akhir bulan, diperkirakan 700 ribu ton terserap," ungkap Mentan Senin (24/3/2025).

"Bisa bayangkan 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir serapan hanya 1 juta ton dalm 1 tahun, ini baru 3 bulan sudah 700 ribu ton. Jadi bisa kita bayangkan lompatan yang kita buat bersama-sama," lanjutnya.