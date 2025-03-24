Adu Mewah Timnas Indonesia vs Bahrain, Skuad Garuda Lebih Mahal Bernilai Rp634,8 Miliar!

JAKARTA - Timnas Indonesia lebih mewah dibanding Timnas Bahrain. Hal ini terlihat dari perhitungan nilai pasar terkini.

Melansir dari situs Transfermarkt dalam perhitungan nilai pasar terkini, skuad Timnas Indonesia memiliki total market value sebesar Rp634,86 miliar, lebih tinggi dibandingkan Bahrain yang memiliki nilai Rp169,47 miliar.

1. Pemain Termahal Timnas Indonesia vs Bahrain

Pemain Timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi adalah Mees Hilgers. Bek tengah yang saat ini bermain di FC Twente tersebut memiliki nilai pasar mencapai Rp156,43 miliar. Di urutan kedua, ada nama Emil Audero dengan nilai pasar Rp86,91 miliar, di urutan ketiga ada nama Kevin Diks dengan nilai pasar Rp78,22 miliar.

Di sisi lain, pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad Bahrain adalah Ali Madan dengan nilai pasar Rp43,45 miliar, kemudian ada nama Komail Al-Aswad dengan nilai pasar Rp10,43 miliar dan Mohamed Marhoon dengan nilai pasar Rp8,69 miliar.

Dengan data ini jelas, nilai pasaran pemain Timnas Indonesia jauh lebih unggul dibanding pemain Bahrain.

2. Timnas Indonesia vs Bahrain

Timnas Indonesia akan kembali bertemu Bahrain dalam matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadio Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (25/3/2025) malam WIB. Laga melawan Timnas Bahrain akan menjadi laga kedua Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia dan ingin membawa kemenangan pertama usai kalah di pertandingan melawan Australia 5-1.

Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi empat klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas enam poin, sama seperti Bahrain dan China. Sementara itu, Arab Saudi di posisi tiga dengan sembilan poin, dan Australia di urutan dua dengan 10 angka.

Jepang sudah memastikan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 setelah merajai klasemen Grup C dengan 19 poin. Seperti diketahui, dua tim yang finis teratas merebut tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, posisi tiga dan empat akan lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia

Karena itu, laga melawan Bahrain wajib dimenangkan Timnas Indonesia. Jika imbang apalagi kalah dari Bahrain, kecil peluang Timnas Indonesia lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.