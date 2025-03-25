XL Axiata Rombak Direksi, Rajeev Sethi Jadi Presiden Direktur Gantikan Dian Siswarini

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melakukan perubahan susunan direksi yang diputuskan usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025. XL Axiata mengangkat Rajeev Sethi menggantikan Dian Siswarini yang mengundurkan diri sebagai Presiden Direktur.

Direksi XL Mengundurkan Diri

Adapun direksi lain yang mengundurkan diri di antaranya Abhijit Navalekar, dan Rico Usthavia Frans masing-masing selaku Direktur Perseroan.

Rapat menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dian Siswarini, Abhijit Navalekar, dan Rico Usthavia Frans atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan mereka menjadi Direktur Perusahaan sampai dengan berakhir masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Demikian dikutip dari keterangan XL, Selasa (25/3/2025).

Disetujui juga pengunduran diri I Gede Darmayusa sebagai anggota direksi dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya atas pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perusahaan sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak tanggal efektifnya penggabungan usaha, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

XL pun mengangkat Rajeev Sethi sebagai Presiden Direktur menggantikan Dian Siswarini terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Sebelumnya, Rajeev Sethi menjabat sebagai Managing Director dan CEO di Robi Axiata Limited.

Dirinya juga pernah menjabat sebagai Chief Excecutive Officer di Ooredoo Myanmar Limited (2019-2022), Chief Commercial Officer di Airtel (2017-2019), Chief Executive Officer di Grameenphone (2014-2016), serta menjabat sebagai Chief Marketing Officer di Uninor Telenor Group Company (2013-2014).

Berikut Susunan Direksi XL Axiata Terbaru:

Presiden Direktur​: Rajeev Sethi

Direktur​​: Yessie Dianty Yosetya

Direktur​​: Feiruz Ikhwan

Direktur​​: David Arcelus Oses

Direktur​​: I Gede Darmayusa

(Feby Novalius)