Harta Kekayaan Yuyu Sutisna, Mantan KSAU yang Dilantik Presiden Prabowo Jadi Dubes Maroko

Harta Kekayaan Yuyu Sutisna, Mantan KSAU yang Dilantik Presiden Prabowo Jadi Dubes Maroko. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harta kekayaan Yuyu Sutisna, Mantan KSAU yang dilantik Presiden Prabowo jadi Dubes Maroko menarik perhatian netizen di media sosial.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto melantik 31 Duta Besar (Dubes) yang nantinya ditugaskan ke negara sahabat. Ada satu dubes yang menarik perhatian, yakni Yuyu Sutisna.

Perjalanan Karier Yuyu Sutisna

Yuyu Sutisna merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dengan kualifikasi penerbang tempur. Pria kelahiran 10 Juni 1962 itu pensiun dari TNI pada 2020 silam.

Menurut catatan, Yuyu Sutisna dipercaya untuk menjabat sebagai orang nomor satu di TNI AU pada 17 Januari 2018 hingga 20 Mei 2020.

Setelah masa tugasnya selesai pada 20 Mei 2020, pria yang lulus dari Akademi Angkatan Udara (AAU) pada tahun 1986 itu posisinya digantikan oleh Marsekal TNI (Purn) Fadjar Prasetyo.

Sebelum menjadi KSAU, Yuyu dulunya sempat menduduki posisi penting di Angkatan Udara. Termasuk komandan lanud dan panglima komando utama di bawah jajaran Angkatan Udara.

Pria yang pernah duduk dalam kokpit pesawat tempur F-5 Tiger itu juga tercatat bertugas sebagai komandan Skadron Udara 14 Lanud TNI AU Iswahjudi pada 2020.

Sebelum itu, Yuyu juga pernah menjadi Atase Udara KBRI Washington FC, Amerika Serikat pada 2011. Lalu pria yang dijuluki Yuyu Lion itu menjadi Panglima Koopsau I pada 2015.

Dari situlah Yuyu mendapat kepercayaan untuk menjadi wakil KSAU dari KSAU Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, tepatnya pada 2017.

Harta Kekayaan Yuyu Sutisna

Menurut laporan harta kekayaan atau LHKPN terakhir pada 17 Januari 2018, Yuyu tercatat memiliki harta sebesar Rp 4.413.571.474,- dan 43.580 Dollar Amerika Serikat.