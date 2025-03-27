Advertisement
HOME FINANCE

BRI Siapkan Weekend Banking dan Layanan Terbatas Selama Libur Ramadan dan Idulfitri

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |15:21 WIB
BRI Siapkan <i>Weekend Banking</i> dan Layanan Terbatas Selama Libur Ramadan dan Idulfitri
BRI berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada nasabah selama periode Ramadan dan Idulfitri 2025. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2025.

Demi memastikan kebutuhan transaksi perbankan tetap terpenuhi, BRI menghadirkan program Weekend Banking dan Kantor Cabang Layanan Terbatas pada periode libur panjang tersebut.

Sejalan dengan peningkatan jumlah hari libur menjadi 11 hari di tahun 2025, BRI akan mengoperasikan 104 Kantor Cabang Layanan Terbatas yang tersebar di berbagai wilayah strategis.

Layanan ini ditujukan untuk mendukung berbagai kebutuhan transaksi perbankan masyarakat selama periode libur nasional, termasuk di antaranya layanan pembukaan rekening, setoran dan penarikan tunai, layanan kartu debit BRI, registrasi e-banking, serta setoran penerimaan negara dan pajak.

Kalender Operasional BRI RAFI 2025

  • Weekend Banking Reguler akan tetap beroperasi di 66 Kantor Cabang pada 5-6 April 2025.
  • Layanan Terbatas Idul Fitri akan diselenggarakan di 184 Kantor Cabang pada 28 Maret 2025.
  • Jam operasional khusus: Sementara pada 30 Maret dan 2 April 2025, Layanan akan berakhir pada pukul 12.00 Waktu setempat.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan bahwa layanan operasional selama periode RAFI 2025 ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam mendukung kelancaran transaksi keuangan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya mobilitas pada periode libur panjang.

