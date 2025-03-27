Berapa Harga Sewa iPhone Jelang Lebaran? Ini Daftarnya

JAKARTA - Berapa harga sewa iPhone jelang Lebaran? Pertanyaan ini banyak ditanyakan mengingat sewa iPhone telah menjadi tren baru di masyarakat Indonesia menjelang momen penting, yang salah satunya menjelang Idul Fitri 2025.

Menjelang Lebaran, tren sewa iPhone di Indonesia semakin marak. Fenomena ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk tampil lebih eksklusif selama momen spesial, seperti mudik, berkumpul dengan keluarga, dan berbagi momen di media sosial.

Harga iPhone yang cukup tinggi, banyak orang lebih memilih menyewa ketimbang membeli perangkat baru. Sewa iPhone menjadi solusi praktis bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman menggunakan produk Apple tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Bagi penyewa, layanan ini tidak hanya memberikan keuntungan dari segi biaya, tetapi juga kenyamanan dalam mendapatkan teknologi terbaru tanpa harus khawatir dengan harga jual kembali.

Faktor lain yang mendukung tren ini adalah adanya berbagai paket sewa yang fleksibel. Beberapa penyedia menawarkan penyewaan harian, mingguan, atau bahkan bulanan dengan harga yang kompetitif.

Penyedia jasa sewa menawarkan berbagai model iPhone, mulai dari seri lama seperti iPhone X hingga seri terbaru seperti iPhone 15 Pro Max, dengan tarif yang bervariasi tergantung pada durasi penyewaan dan model yang dipilih.

Dilansir dari akun instagram @rentaliphone, berikut daftar harga sewa iPhone jelang Lebaran 2025 per 24 jam atau per hari:

1. iPhone X Series

- iPhone XR : Rp100.000

- iPhone XS : Rp125.000

- iPhone XS Max : Rp140.000

2. iPhone 11 Series

- iPhone 11 : Rp150.000

- iPhone 11 Pro : Rp175.000

- iPhone 11 Pro Max : Rp200.000

3. iPhone 12 Series

- iPhone 12 : Rp175.000

- iPhone 12 Pro : Rp200.000

- iPhone 12 Pro Max : Rp250.000

4. iPhone 13 Series

- iPhone 13 : Rp200.000

- iPhone 13 Pro : Rp300.000

- iPhone 13 Pro Max : Rp350.000