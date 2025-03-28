Segini Harta Kekayaan Saaih Halilintar yang Pamerkan Rumah Mewah Bergaya Eropa Klasik

JAKARTA - Segini harta kekayaan Saaih Halilintar yang pamerkan rumah mewah bargaya Eropa klasik.

Menurut berbagai sumber, Jumat (28/3/2025), rumah bergaya Eropa Klasik yang disebut-sebut bernilai Rp120 miliar itu diketahui berlokasi di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Viral Memamerkan Rumah Mewah

Diketahui jika Saaih memamerkan rumah mewahnya itu melalui akun Instagram pribadinya, @saaihalilntar, pada Minggu 2 Maret 2025 lalu.

Adik Atta Halilintar itu juga sempat menunjukkan salah satu fitur utama di rumah mewahnya itu, yakni tangga bergaya klasik yang berlantaikan marmer.

Selain itu, Saaih juga memamerkan pilar-pilar besar dalam rumah yang kokoh pada bagian depan rumah. Ini menunjukkan kesan megah bak istana,

Banyak Netizen yang Meragukan

Meski begitu, tak sedikit netizen yang meragukan jika Saaih benar-benar membeli rumah mewah bergaya Eropa itu. Bahkan mereka menuding jika adik Thariq Halilintar itu hanya numpang konten di rumah tersebut.

Hal tersebut akhirnya terjawab langsung dari penjual rumah itu. Melalui konten TikToknya, ia menjawab soal kepemilikan hunian tersebut.

Sang penjual pun membenarkan jika rumah mewah tersebut dibeli oleh adik Halilintar tersebut. Rumahnya halilintar nih," tulis seorang warganet.

Akun yang menjual rumah itu mengiyakannya. "Iya," jawabnya. Sayangnya, sang penjual tak menjawab apakah rumah itu dibeli cash atau kredit.

Sumber Kekayaan Saaih Halilintar

Saaih Halilintar dikenal sebagai YouTuber yang cukup aktif. Saat ini pria berusia 23 tahun itu setidaknya telah memiliki 12,5 juta subscribers dan telah mengunggah lebih dari 350 video.

Tentu dengan jumlah pengikut sebanyak itu Saaih dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dari konten-konten yang diunggahnya di YouTube.