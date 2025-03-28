Tren Mudik 2025, Pemudik Motor Beralih ke Bus dan Kereta Naik 50%

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan ada tren mudik tahun ini yang berbeda dibanding sebelumnya. Di mana pemudik yang naik motor kini beralih ke bus dan kereta api.

Menurut Erick, hal ini terjadi seiring kolaborasi yang dilakukan lintas kementerian, seperti menurunkan tiket pesawat 10-13%, lalu diskon Kereta Api sampai 25% dan biaya tol 20%. Ini merupakan bentuk layanan publik agar perjalanan pulang kampung masyarakat

bisa berjalan dengan baik.

"Berkaitan dengan jalan tol, kami juga sudah rapat dengan Kepolisian dan dipimpin Pak Menhub langsung untuk memastikan keselamatan

menjadi hal yang sangat penting. Ada berita bagus, terjadi pergeseran dari kendaraan roda dua sekarang mulai shifting ke bus dan kereta api dengan peningkatan hampir 50%. Selain itu, jumlah pemudik terus meningkat sekarang bisa sampai 106 ribu pemudik yang difasilitasi oleh 83 BUMN. Saya berterima kasih kepada Direksi dan Komisaris BUMN yang hadir hari ini," ujarnya, Jumat (28/3/2025).

1. Mudik Gratis

Selain itu, hadirnya Mudik Gratis juga mendorong perubahan tersebut. Di mana pemerintah melepas puluhan ribu peserta program Mudik Gratis 2025 dari Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Program mudik gratis merupakan wujud nyata kepedulian dalam mendukung tradisi mudik Masyarakat Indonesia agar dapat merayakan Idulfitri di kampung halaman dengan tenang dan menyenangkan.

Acara pelepasan ini (Flag Off) dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi, serta Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono beserta jajaran.

Erick mengungkapkan, program mudik gratis BUMN bukan sekadar kepedulian terhadap masyarakat, tetapi bagian dari upaya bersama menciptakan perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan selamat.

“Alhamdulillah sesuai arahan Presiden Prabowo agar BUMN selain harus terus meningkatkan performanya, juga jangan menomorduakan pelayanan publik yang juga harus tinggi. Seperti yang disampaikan Pak Dudy, Menteri Perhubungan, kami berdua sebagai menteri di Kabinet Merah Putih dituntut melaksanakan beberapa tugas penting dari Pak Presiden untuk mendukung kegiatan pelayanan publik seperti Mudik Gratis ini," ujar Erick.

Pada tahun ini, pelepasan peserta mudik moda bus dilakukan secara serentak dengan memberangkatkan 4.704 peserta menggunakan 98 unit bus dari GBK. Program Mudik Gratis BUMN 2025 sendiri melibatkan kolaborasi dari 83 perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN, dengan total peserta lebih dari 105.900 pemudik, melampaui target awal sebanyak 100.000 peserta.

2. 200 Kota Tujuan

Para pemudik diberangkatkan ke lebih dari 200 kota tujuan di seluruh Indonesia dengan berbagai moda transportasi, termasuk 1.372 unit bus, 92 rangkaian kereta api, dan 29 unit kapal laut.

Program Mudik Gratis BUMN tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban biaya pemudik, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.