Waspada Penipuan Pinjol hingga Investasi Bodong saat Lebaran, Ini Modusnya

JAKARTA - Waspada penipuan pinjaman online (pinjol) hingga investasi bodong saat Lebaran. Namun tak perlu khawatir jika sudah mengetahui jenis kejahatan serta cara mengatasinya.

Kejahatan seperti penipuan dapat terjadi dimana saja dan kapan pun. Tak jarang para penipu akan melancarkan aksinya pada bulan Ramadan dengan berbagai modus penawaran yang menjebak.

Melansir dari akun instagram @ojkindonesia, Senin (31/3/2025), terdapat 4 jenis penipuan yang mengintai serta berbagai langkah untuk menghindarinya. Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Penawaran Pinjaman Online Ilegal

Modus dari penipuan ini adalah pelaku akan menawarkan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran. Namun, pada nyatanya pinjaman tersebut bersifat ilegal.

2. Penawaran Investasi Ilegal

Penawaran investasi ilegal sudah sering terjadi. Mereka (penipu) akan menawarkan investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tidak transparan, seperti contoh skema ponzi dan investasi bodong.

3. Social Engineering

Modus dari penipuan ini berupa memanipulasi psikologis korban untuk mendapatkan data dan informasi pribadi korban dengan tujuan membobol akun keuangan korban. Seperti contoh telepon palsu yang menawarkan kerja paruh waktu.