Tips Bawa Hewan Peliharaan ke Pesawat saat Libur Lebaran

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |10:10 WIB
Tips Bawa Hewan Peliharaan ke Pesawat saat Libur Lebaran. (Foto: Okezone.com/AP 2)
JAKARTA - Masyarakat yang merencanakan liburan Lebaran dan tetap mau membawa hewan peliharannya dapat memperhatikan tips berikut ini. Hewan peliharaan tersebut dapat dibawa saat menggunakan pesawat.

Biasanya, pemilik hewan peliharaan yang hendak berlibur akan kebingungan untuk meninggalkan hewan peliharaan di rumah. 

Namun ternyata, masyarakat yang mudik bisa membawa hewan peliharaan dengan pesawat dengan syarat memiliki perencanaan yang matang.

Oleh karena itu, berikut 4 tips membawa hewan peliharaan saat mudik menggunakan pesawat berikut ini.

1. Siapkan dokumen kesehatan hewan peliharaan

Sebelum membawa hewan peliharaan dalam perjalanan, pastikan kesehatannya dalam kondisi prima. Lakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap hewan peliharaan yang hendak dibawa.

Pastikan hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi yang diperlukan. Oleh karena itu diperlukan dokumen yang mencatat semua vaksin yang telah diterima oleh hewan peliharaan.

2. Minta persetujuan dari kantor karantina hewan dan tumbuhan

Sebelum membawa hewan peliharaan mudik lebaran menggunakan pesawat, diperlukan izin persetujuan terlebih dahulu dari kantor karantina hewan dan tumbuhan.

 

