Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Ruben Onsu yang Umumkan Resmi Jadi Mualaf di Hari Idul Fitri 2025

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |20:05 WIB
Harta Kekayaan Ruben Onsu yang Umumkan Resmi Jadi Mualaf di Hari Idul Fitri 2025
Harta Kekayaan Ruben Onsu yang Umumkan Resmi Jadi Mualaf di Hari Idul Fitri 2025. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA  - Harta kekayaan Ruben Onsu yang umumkan resmi jadi mualaf di Hari Idul Fitri 2025. Sosoknya sebelumnya adalah pemeluk agama Kristen. 

Dalam postingan terbarunya, dia juga menegaskan keputusannya menjadi mualaf tidak berkaitan dengan persoalan rumah tangga atau desakan pihak tertentu.

Keputusan tersebut menurutnya merupakan perjalanan panjang yang sudah direnungkan cukup lama. Sebagai salah satu presenter terkemuka di Indonesia, honor yang diterima Ruben untuk setiap penampilannya dapat mencapai Rp150 juta. Hal tersebut menunjukkan posisinya yang penting dalam industri hiburan Indonesia. 

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (1/4/2025), Okezone telah merangkum harta kekayaan Ruben Onsu yang umumkan resmi jadi mualaf, sebagai berikut.

Sumber Kekayaan Ruben Onsu

Walaupun belum ada informasi resmi mengenai total kekayaan Ruben Onsu, berbagai sumber menyebutkan bahwa penghasilannya mencapai puluhan miliar rupiah per bulan. Ruben Onsu memiliki beberapa lini bisnis di berbagai sektor, terutama di industri kuliner dan media digital. Berikut adalah beberapa bisnis utama yang dimiliki dan dikelola oleh Ruben Onsu:

1. Bisnis Kuliner

Ruben Onsu mengembangkan berbagai brand makanan yang sukses di Indonesia, di bawah naungan PT Onsu Pangan Perkasa (OPP): 
Geprek Bensu – Bisnis ayam geprek yang memiliki banyak cabang di Indonesia dan beberapa negara lain seperti Malaysia dan Hong Kong.
Bensu Bakso – Usaha bakso yang dikembangkan dengan berbagai varian rasa dan konsep unik. 

Bensunda – Restoran khas Sunda yang menawarkan berbagai hidangan tradisional.
Bensueger – Bisnis minuman segar yang menyajikan berbagai pilihan rasa.
Benseafood – Restoran seafood yang menghadirkan aneka hidangan laut dengan berbagai saus khas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement