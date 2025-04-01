Harta Kekayaan Ruben Onsu yang Umumkan Resmi Jadi Mualaf di Hari Idul Fitri 2025

JAKARTA - Harta kekayaan Ruben Onsu yang umumkan resmi jadi mualaf di Hari Idul Fitri 2025. Sosoknya sebelumnya adalah pemeluk agama Kristen.

Dalam postingan terbarunya, dia juga menegaskan keputusannya menjadi mualaf tidak berkaitan dengan persoalan rumah tangga atau desakan pihak tertentu.

Keputusan tersebut menurutnya merupakan perjalanan panjang yang sudah direnungkan cukup lama. Sebagai salah satu presenter terkemuka di Indonesia, honor yang diterima Ruben untuk setiap penampilannya dapat mencapai Rp150 juta. Hal tersebut menunjukkan posisinya yang penting dalam industri hiburan Indonesia.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (1/4/2025), Okezone telah merangkum harta kekayaan Ruben Onsu yang umumkan resmi jadi mualaf, sebagai berikut.

Sumber Kekayaan Ruben Onsu

Walaupun belum ada informasi resmi mengenai total kekayaan Ruben Onsu, berbagai sumber menyebutkan bahwa penghasilannya mencapai puluhan miliar rupiah per bulan. Ruben Onsu memiliki beberapa lini bisnis di berbagai sektor, terutama di industri kuliner dan media digital. Berikut adalah beberapa bisnis utama yang dimiliki dan dikelola oleh Ruben Onsu:

1. Bisnis Kuliner

Ruben Onsu mengembangkan berbagai brand makanan yang sukses di Indonesia, di bawah naungan PT Onsu Pangan Perkasa (OPP):

Geprek Bensu – Bisnis ayam geprek yang memiliki banyak cabang di Indonesia dan beberapa negara lain seperti Malaysia dan Hong Kong.

Bensu Bakso – Usaha bakso yang dikembangkan dengan berbagai varian rasa dan konsep unik.

Bensunda – Restoran khas Sunda yang menawarkan berbagai hidangan tradisional.

Bensueger – Bisnis minuman segar yang menyajikan berbagai pilihan rasa.

Benseafood – Restoran seafood yang menghadirkan aneka hidangan laut dengan berbagai saus khas.