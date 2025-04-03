Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Dibayangi Keputusan Tarif Dagang Trump

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |07:48 WIB
Wall Street Dibayangi Keputusan Tarif Dagang Trump
Wall Street Dibayangi Keputusan Tarif Dagang Trump. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bursa saham AS, Wall Street ditutup naik sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif dagang. Namun indeks saham berikutnya diprediksi melemah karena Presiden Trump telah mengumumkan kebijakan tarif dasar 10% untuk semua barang impor ke AS.  

1. Wall Street Menguat

Melansir Investing, Dow Jones Industrial Average ditutup naik 235,36 poin atau 0,56% ke 42.225,32, S&P 500 menguat 37,90 poin atau 0,67% ke 5.670,97, dan Nasdaq Composite melonjak 151,16 poin atau 0,87% ke 17.601,05.

Namun setelah pasar tutup, pernyataan Trump mengenai kebijakan tarif dagang membuat pasar berjangka anjlok. 

Futures S&P 500 turun 1,6%, sedangkan Nasdaq futures merosot 2,4%. Ini mengindikasikan bahwa pasar bisa mengalami penurunan tajam saat dibuka kembali perdagangan Kamis 3 April 2025. 

2. Keputusan Presiden Trump

Dalam pidato yang disampaikan setelah penutupan pasar saham, Trump mengumumkan kebijakan tarif dasar 10% untuk semua barang impor ke AS, serta tarif lebih tinggi terhadap negara-negara mitra dagang utama. 
Keputusan Trump pun menambah ketidakpastian bagi investor, yang sudah khawatir akan dampak tarif terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi global.

"Kata-kata seorang presiden itu penting. Mereka bisa mengubah kebijakan dan cara perusahaan merespons suatu isu. Itulah tekanan yang kita rasakan sekarang," ujar Presiden dan Chief Investment Officer di Pennington Partners & Co, Christopher Wolfe, Kamis (3/4/2025). 

Menurut Wolfe, reaksi pasar terhadap kebijakan tarif ini akan sangat bergantung apakah investor melihatnya sebagai perubahan kebijakan ekonomi yang terukur atau sebagai serangkaian kebijakan yang berisiko menimbulkan dampak tak terduga.

 

Halaman:
1 2
