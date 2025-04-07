Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Abu Janda Jadi Komisaris Jasamarga Toll Road Operation, Stafsus Erick Thohir: Hoaks

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |15:13 WIB
Abu Janda Jadi Komisaris Jasamarga Toll Road Operation, Stafsus Erick Thohir: Hoaks
Abu Janda Jadi Komisaris Jasamarga Toll Road Operation, Stafsus Erick Thohir: Hoaks (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kabar Permadi Arya alias Abu Janda menjabat Komisaris PT Jasamarga Toll Road Operation (JMTO) dipastikan hoax atau tidak benar. Hal ini ditegaskan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

"Hoax, tidak benar," papar Arya Sinulingga, Senin (7/4/2025).

1. Bantahan JMTO

Permadi Arya alias Abu Janda mengkonfirmasi bahwa dirinya akan diangkat menjadi Komisaris PT Jasamarga Toll Road Operation (JMTO). Namun JMTO sendiri menginformasikan bahwa hal tersebut tidak benar. 

PT Jasamarga Toll Road Operation pun menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada pengangkatan komisaris JTMO. Oleh karena itu, informasi yang beredar tersebut tidak benar. 

"Halo Sobat JMTO, informasi tersebut tidak benar ya. Sampai saat ini, tidak ada pengangkatan Saudara Permadi Arya sebagai Komisaris PT JMTO,"* tulis admin akun Instagram tersebut melalui kolom komentar.

 

