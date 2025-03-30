Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Prabowo Minta Direksi-Komisaris Bank BUMN Jangan Gemuk

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |05:10 WIB
3 Fakta Prabowo Minta Direksi-Komisaris Bank BUMN Jangan Gemuk
3 Fakta Prabowo Minta Direksi-Komisaris Bank BUMN Jangan Gemuk (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar jumlah jajaran direksi dan komisaris Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak 'gemuk'. Dia ingin jumlah komisaris harus lebih ringkas dan diisi oleh profesional.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

"Ini kan tadi bicara mengenai keuangan, dari bu menteri keuangan. Tapi saya hanya mau memberikan komentar terkait dengan struktur manajemen BUMN perbankan sekarang, itu memang arahan bapak presiden bahwa jumlah komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi profesional," kata Airlangga.

Berikut fakta Prabowo minta jumlah manajemen BUMN tidak gemuk yang dirangkum Okezone, Minggu (30/3/2025).

1. Manajemen Bank BUMN

Airlangga pun mengatakan bahwa market telah melihat positif dari struktur manajemen Bank Mandiri juga BRI yang direksi hingga komisarisnya proporsional, tidak terlalu gemuk.

"Jadi market tadi melihat, baik Bank Mandiri maupun BRI ini diterima dengan cukup baik. Baik dari direksi dan komisarisnya, diisi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya," jelasnya.

2. Diisi Kalangan Profesional

Sementara itu, Airlangga membeberkan bahwa secara komposisi manajemen struktur Bank BUMN harus sesuai kebutuhan. "Nah itu sesuai kebutuhan, tapi dibandingkan yang sebelumnya lebih gemuk. Sekarang lebih ringkas."

Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo agar manajemen struktur BUMN harus diisi profesional. "Arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yg mewakili kemneterian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yg mewakili juga kalau untuk BRI unsur kementerian teknis," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193279//presiden_prabowo-QDUW_large.jpg
Prabowo Terima Laporan Dasco soal Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera dan Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193236//presiden_prabowo-vkME_large.jpg
Prabowo Setujui Satgas Kuala, Anggarkan Rp60 Triliun untuk Normalisasi Sungai Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193147//menkeu_purbaya-2sru_large.jpeg
Prabowo Batal Buka Perdagangan Bursa 2026, Purbaya: Presiden Lagi di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193119//prabowo-0edK_large.jpg
Prabowo Lima Kali Kunjungi Daerah Bencana Sumatera, Istana: Presiden Ingin Pemulihan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193097//prabowo_subianto-s9P2_large.jpg
Prabowo Minta Segera Fungsikan Sekolah, Puskesmas dan RS di Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193095//prabowo-4hY3_large.jpg
Soal Bencana Sumatera, Prabowo Tegaskan Tak Menolak Bantuan asal Tulus
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement