Efek Tarif Trump, Kekayaan Miliarder Dunia Lenyap Rp3.453 Triliun

JAKARTA - Kekayaan miliarder dunia mengalami penyusutan tajam usai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor terhadap negara-negara mitra dagangnya. Total nilai kekayaan kolektif dari 500 orang terkaya di dunia dilaporkan anjlok sebesar USD208 miliar, atau jika dikonversi ke dalam rupiah setara dengan Rp3.453 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.605 per USD), pada Kamis, 3 April 2025.

1. Penurunan Kekayaan Terbesar dalam Satu Dekade Lebih

Menurut data dari Bloomberg Billionaires Index, penurunan ini merupakan salah satu yang paling signifikan selama 13 tahun terakhir, bahkan disebut-sebut sebagai penurunan terbesar sejak masa puncak pandemi Covid-19.

2. Deretan Miliarder yang Alami Kerugian Fantastis

Beberapa tokoh terkaya dunia mengalami penurunan nilai kekayaan yang cukup mencolok:

Elon Musk kehilangan kekayaan sebesar USD19,9 miliar, sehingga kini total hartanya menjadi USD302 miliar.

Jeff Bezos juga mengalami penurunan sebesar USD7,5 miliar, yang menjadikan total kekayaannya menjadi USD193 miliar.

Mark Zuckerberg kehilangan USD9,4 miliar, kini memiliki kekayaan USD179 miliar.

Bernard Arnault tercatat turun USD5,23 miliar, sehingga kini hartanya menjadi USD158 miliar.

Bill Gates mengalami pengurangan kekayaan sebesar USD6,45 miliar, menyisakan total USD155 miliar.