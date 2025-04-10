Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Gelar RUPS, Avia Avian Tebar Dividen Rp1,3 Triliun hingga Angkat Komisaris

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |20:27 WIB
JAKARTA - PT Avia Avian Tbk ( Avian Brands ), produsen cat dekoratif terkemuka di Indonesia, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini di Surabaya.

Rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategi, termasuk pembagian dividen tunai, pelaksanaan program pembelian kembali saham (share buyback), serta menunjuk anggota dewan komisaris independen.

1. Pembagian Dividen

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemegang saham, RUPST memberikan pembagian Dividen Tunai sebesar Rp1,33 Triliun. Nilai dividen tersebut setara dengan Rp 22 per lembar saham. Dividen tersebut mencerminkan rasio pembayaran dividen dengan porsi sebesar 80,41% dari laba bersih buku tahun 2024, yang tercatat sebesar Rp 1,66 triliun dengan marjin laba bersih 22,3%.

Jumlah dividen tunai ini telah memperhitungkan dividen interim sebesar Rp 672 miliar yang telah diumumkan pada November 2024. Dengan rasio pembayaran dividen yang mencapai 80,41% ini, AVIA kembali menunjukkan komitmennya untuk memberikan nilai lebih kepada pemegang saham, jauh di atas kebijakan dividen.

 

