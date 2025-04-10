Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MODENA Gandeng MNC Financial Services, Perkuat Ekosistem IoT hingga Layanan Keuangan Digital

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |23:26 WIB
MODENA Gandeng MNC Financial Services, Perkuat Ekosistem IoT hingga Layanan Keuangan Digital
MNC Kapital dan MODENA Group (Foto: Okezone)
JAKARTA - MODENA Group resmi menjalin kemitraan strategis dengan MNC Financial Services, yang mencakup MNC Bank, MotionPay, dan seluruh ekosistem keuangan digital milik MNC Group. Kemitraan ini menjadi langkah penting MODENA dalam membangun sistem finansial yang terintegrasi dengan teknologi Internet of Things (IoT) yang mereka miliki.

1. Keamanan Teknologi

Executive Vice President MODENA Group, Michael Jizhar mengatakan, keputusan menggandeng MNC didasarkan pada kekuatan brand dan keamanan teknologi yang dimiliki MNC Financial Services.

“Kenapa kita memilih MNC? Karena kita merasakan bahwa MNC memiliki nama yang kuat, dan juga memiliki kemampuan keamanan yang kuat. Sementara MODENA memiliki ekosistem IoT yang penuh. Jadi dengan menggabungkan solusi IoT kita, dengan followers dan member yang setia, kita bisa menciptakan value added yang kuat bersama,” ujar Michael saat ditemui MNC Portal di iNews Tower, Jakarta, Kamis (10/4/2025). 

2. Berpotensi Berkembang secara Global

Michael menambahkan, kerja sama ini tidak hanya akan dijalankan secara nasional, tapi juga berpotensi berkembang secara global. 

 

