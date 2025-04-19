Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

2 Kunci Rahasia Jadi Orang Sukses

Beby Apriliani , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |17:10 WIB
JAKARTA - CEO Qualtric Serafin mengungkap dua kunci rahasia menjadi orang sukses. Tips ini dia temukan setelah lima tahun menjabat sebagai CEO dan 16 tahun berkecimpung di level direksi. 

Menurutnya, kunci utama adalah kemampuan menyeimbangkan antara “bermimpi tinggi” dan tetap “berpijak di realita.” Artinya, seseorang harus cukup realistis untuk menghadapi tanggung jawab dan tantangan sehari-hari, tapi juga punya pandangan jauh ke depan dan berani bermimpi besar.

“Kita harus peka terhadap arah visi besar sedang bergerak ke mana,” kata Serafin. “Tapi di saat yang sama, kita juga harus bisa mengeksekusi. Harus ada hasil yang nyata hari ini,” imbuhnya.

1. Ciri Pemimpim Hebat

Menurutnya, pemimpin dan karyawan hebat mampu menjaga keseimbangan ini. Sebaliknya, atasan yang hanya terus melontarkan ide tanpa peduli pada beban kerja timnya, atau karyawan yang tidak punya semangat berkembang, akan sulit bertahan dalam sebuah organisasi.

“Orang-orang seperti itu tidak akan bertahan lama,” kata Serafin. “Silakan coba saja,” demikian dilansir dari CNBC, Sabtu (19/4/2025).

Mantan Agen CIA Rupal Patel yang kini menjadi CEO dan konsultan kepemimpinan menambahkan, menjaga keseimbangan antara visi dan aksi juga berarti harus fleksibel tapi tetap fokus pada tujuan.

“Saya sering bilang, penting untuk tahu apa yang ingin dicapai, tapi jangan terlalu kaku soal bagaimana dan kapan mencapainya,” jelas Patel. “Kita harus punya visi dan arah, tapi saat masuk ke proses pelaksanaannya, biasanya ada saja perubahan yang perlu disesuaikan.”

2. Cara Paling Efektif Mencapai Tujuan

Patel menyarankan untuk menulis target yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu, lima, hingga sepuluh tahun ke depan. Setelah itu, coba pecah menjadi rutinitas harian atau kebiasaan yang bisa membawa lebih dekat ke tujuan tersebut. Ia menyebut metode ini sebagai “rapat dewan pribadi.”

“Strategi besar yang dibagi jadi langkah-langkah kecil, adalah satu-satunya cara nyata untuk bisa mewujudkan sesuatu" ujarnya. “Dan ini berlaku untuk siapa saja, di bidang apa pun.”

 

