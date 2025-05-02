Wall Street Melesat Didorong Laba Meta dan Microsoft

Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau Wall Street ditutup menguat . (Foto; Okezone.com)

JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis waktu setempat. Tiga indeks utama mencatatkan kenaikan, didorong oleh laporan kinerja kuartalan yang kuat dari Meta Platforms Inc. (META) dan Microsoft Corp. (MSFT).

Saham Meta melonjak 4,2% dan ditutup pada level tertinggi sejak 9 April 2025. Kenaikan ini terjadi setelah perusahaan melaporkan pendapatan yang melampaui ekspektasi pasar, didukung oleh peningkatan signifikan dalam pendapatan iklan.

Indeks Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 83,60 poin atau 0,21% menjadi 40.752,96. Sementara itu, S&P 500 (SPX) menguat 35,08 poin atau 0,63% ke level 5.604,14. Nasdaq Composite (IXIC) mencatat kenaikan terbesar, naik 264,40 poin atau 1,52% ke posisi 17.710,74.

"Pemicu utama reli hari ini adalah laporan laba Microsoft dan Meta yang lebih baik dari perkiraan. Ini cukup meredakan kekhawatiran pasar terkait risiko resesi yang sempat meningkat dalam beberapa pekan terakhir," ujar Ryan Detrick, Kepala Strategi Pasar di Carson Group, dikutip dari Investing, Jumat (2/5/2025).

Meski begitu, pasar masih dibayangi ketidakpastian akibat perubahan kebijakan perdagangan AS. Banyak perusahaan terpaksa memangkas atau menarik kembali proyeksi kinerja dan laba untuk tahun ini.