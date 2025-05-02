Harga Emas Antam Turun Lagi Rp20.000, Segram Jadi Rp1,91 Juta

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, Jumat (2/5/2025), harga emas Antam turun sebesar Rp20.000 menjadi Rp1.912.000 per gram.

Penurunan harga juga terjadi pada harga buyback atau harga pembelian kembali oleh Antam. Harga buyback emas hari ini turun Rp20.000 ke posisi Rp1.761.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di gerai resmi Antam, termasuk di Kantor Pusat Antam di Pulo Gadung, Jakarta. Namun, berdasarkan pantauan di situs Logam Mulia, beberapa jenis pecahan emas saat ini belum tersedia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, setiap pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 0,9% dari nilai transaksi. Konsumen yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat memperoleh tarif pajak lebih rendah, yakni 0,45%.

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini:

Emas 0,5 gram: Rp1.006.000

Emas 1 gram: Rp1.912.000

Emas 2 gram: Rp3.764.000

Emas 3 gram: Rp5.621.000

Emas 5 gram: Rp9.335.000

Emas 10 gram: Rp18.615.000