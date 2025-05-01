Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok Rp33.000, Kini Dijual Rp1,93 Juta per Gram

Harga jual emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga jual emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan signifikan pada perdagangan hari ini, Kamis (1/5/2025).

Harga emas 1 gram turun Rp33.000 menjadi Rp1.932.000 per gram, sementara harga buyback juga turun Rp33.000 menjadi Rp1.781.000 per gram.

1. Transaksi Emas

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

2. Rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.016.000

Emas 1 gram: Rp1.932.000

Emas 2 gram: Rp3.804.000

Emas 3 gram: Rp5.681.000

Emas 5 gram: Rp9.435.000

Emas 10 gram: Rp18.815.000