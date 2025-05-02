Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Orang RI Makin Melek Uang, Ini Hasil Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |20:39 WIB
Orang RI Makin Melek Uang, Ini Hasil Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional 2025
OJK dan BPS Rilis SNLIK 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Hasilnya, indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Indeks Literasi Keuangan Naik

Indeks literasi keuangan nasional naik dari 65,43 persen di 2024 menjadi 66,46 persen di 2025 berdasarkan metode keberlanjutan. Kenaikan lebih tinggi terlihat pada inklusi keuangan yang melonjak dari 75,02 persen menjadi 80,51 persen.

“Secara nasional indeks literasi keuangan menunjukkan peningkatan dari 65,43 persen di tahun 2024, menjadi meningkat 66,46 persen untuk kategori keberlanjutan di tahun 2025," ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono dalam konferensi pers Hasil Survei SNLIK 2025, Jumat (2/5/2025).

Ateng menuturkan, bila dihitung berdasarkan cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang mencakup sembilan sektor, sistem pembayaran, BPJS, dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya angka literasi naik lebih tinggi menjadi 66,64 persen.

“Ini jadi SNLIK 2025 dibandingkan maka mengalami peningkatan dari 65 persen menjadi 66 persen," kata Ateng.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181141/bos_ojk-luo1_large.PNG
Kinerja Pasar Modal Moncer, Bos OJK: IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180349/ojk-ljGL_large.png
OJK Usul Kebijakan Hapus Kredit Macet UMKM Kembali Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178491/ojk-btAY_large.jpg
Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177993/ojk-si4O_large.jpg
Perpres Karbon Baru Terbit, OJK Sebut Bisa Tingkatkan Likuiditas Transaksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/470/3177788/kpr-O6nN_large.jpg
Purbaya Sebut SLIK Hambat KPR, OJK: Bukan Penentu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177701/ojk-vkdm_large.jpg
OJK Minta Fintech hingga Bank Berantas Rentenir, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement