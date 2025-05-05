Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir: Direksi BUMN Terlibat Korupsi Tetap Harus Diproses Hukum

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |20:27 WIB
Erick Thohir: Direksi BUMN Terlibat Korupsi Tetap Harus Diproses Hukum
Erick Thohir: Direksi BUMN Terlibat Korupsi Tetap Harus Diproses Hukum. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, termasuk direksi BUMN, tetap harus menjalani proses hukum meskipun mereka bukan merupakan penyelenggara negara.

Hal ini disampaikan Erick menanggapi wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terancam tidak memiliki wewenang untuk menangkap dan memproses hukum direksi BUMN, setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN mulai berlaku pada 24 Februari 2025.

"Kalau korupsi, ya korupsi. Nggak ada hubungannya dengan penyelenggara negara atau bukan penyelenggara negara. Itu kan jelas," ujar Erick, dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin (5/5/2025).

Saat ini, Kementerian BUMN bersama KPK dan pihak kejaksaan tengah duduk bersama untuk membahas pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN.

Lebih lanjut, Kementerian BUMN juga memberikan tugas baru kepada para direksi untuk melakukan pengawasan dan investigasi terhadap korporasi.

"Sekarang, Kementerian BUMN salah satu tugasnya itu pengawasan dan investigasi juga. Karena itu di SOTK (struktur organisasi dan tata kelola) yang terbaru, nanti deputi BUMN akan bertambah dari tiga menjadi lima. Salah satu fungsinya tadi, menangkap korupsi. Itu yang kita tidak punya ekspertis," katanya.

Dalam UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025, terdapat Pasal 9G yang berbunyi: "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara."

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883//erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181819//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-qT9R_large.jpg
Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Anak hingga Penyanyi Nayunda Nabila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181735//gubernur_riau_abdul_wahid-OR21_large.jpg
Usai Jadi Tersangka, Rumah Dinas Gubernur Riau Digeledah KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181701//gubernur_riau-teSN_large.jpg
Manuver Gubernur Riau Perintahkan Bawahan Harus Tegak Lurus pada Satu 'Matahari'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181636//wakil_ketua_umum_dpp_pkb_cucun_syamsurijal-U53N_large.jpg
Gubernur Riau Jadi Tersangka Korupsi, PKB Belum Tentukan Sikap Soal Bantuan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181655//wakil_ketua_kpk_johanis_tanak-ky4H_large.jpg
KPK Pastikan Penyelidikan Proyek Kereta Cepat Tetap Berjalan: Kalau Tak Ada Korupsi, Ya Selesai
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement