HOME FINANCE HOT ISSUE

Realisasi Penyaluran BBM Subsidi Capai 6,84 Juta KL hingga Maret 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |17:35 WIB
Realisasi Penyaluran BBM Subsidi Capai 6,84 Juta KL hingga Maret 2025
BBM Subsidi Pertalite (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina mencatatkan konsumsi BBM subsidi yaitu Biosolar dan Pertalite masih sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Kuartal I-2025.

1. Penyaluran BBM Subsidi

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan upaya menuju subsidi tepat terus dilakukan Pertamina Patra Niaga, diantaranya melalui pendataan pengguna BBM Subsidi melalui QR code.

“Penyaluran energi subsidi kuartal I-2025 masih berada dalam koridor kuota yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dilakukan secara efisien dengan tren konsumsi yang terkendali melalui sistem pencatatan transaksi pada QR Code Program Subsidi Tepat,” ujar Heppy di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

2. Realisasi Penyaluran BBM

Adapun untuk realisasi penyaluran BBM subsidi hingga akhir Maret 2025 untuk Pertalite sebesar sebesar 6,84 juta KL atau 21,9% dari kuota 2025. Sedangkan, realisasi Solar JBT mencapai 4,19 juta KL atau 22,9% dari kuota 2025.

 

