5 Bisnis Milik Olla Ramlan, Jadi Sorotan di Resepsi Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier

JAKARTA – Lima bisnis milik Olla Ramlan menjadi sorotan di resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier. Momen bahagia dalam resepsi tersebut tidak hanya dihiasi suasana meriah dan hangatnya kehadiran para tamu, tetapi juga menarik perhatian para selebritas yang hadir, termasuk Olla Ramlan.

Selain penampilannya yang glamor, berbagai usaha Olla Ramlan juga menjadi topik hangat.

Dari sektor makanan hingga fesyen, berikut lima usaha Olla Ramlan yang berhasil dan semakin bersinar di tengah kilau industri hiburan, seperti dilansir dari sumber lain, Jumat (9/5/2025).

1. Bisnis Kuliner: Kedai Cabai by Olla Ramlan

Dengan memanfaatkan kecintaannya terhadap makanan pedas, Olla berkolaborasi dengan sahabatnya, Airyn Tanu, untuk menjalankan usaha kuliner. Salah satu proyeknya adalah restoran Kedai Cabai by Olla Ramlan, yang menyajikan beragam menu pedas khas Indonesia. Tujuannya adalah menyediakan hidangan pedas yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menyehatkan dan mengenyangkan.

2. Bisnis Kecantikan: Skincare dan Makeup

Sejak tahun 2019, Olla Ramlan mulai memasuki industri kecantikan melalui peluncuran merek Olla Ramlan Beauty. Ia menciptakan produk perawatan kulit serta memperkenalkan rangkaian makeup dengan merek Olla by Olla Ramlan. Meskipun telah memiliki fondasi yang kuat, hasratnya untuk terus berinovasi tetap menyala demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya.

3. Bisnis Endorsement dan Brand Ambassador

Dengan jumlah pengikut lebih dari 16,8 juta di media sosial, Olla aktif menjalankan bisnis endorsement untuk berbagai produk di bidang kecantikan, mode, dan gaya hidup. Selain itu, wajahnya yang cantik dan terawat juga menjadikannya brand ambassador untuk beberapa klinik kecantikan ternama.