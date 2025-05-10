Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Deretan Saham Paling Anjlok dan Cuan Pekan Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |11:15 WIB
Deretan Saham Paling Anjlok dan Cuan Pekan Ini
Deretan Saham Paling Anjlok dan Cuan Pekan Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat daftar 10 saham paling anjlok dan paling cuan selama periode 5 hingga 9 Mei 2025. Adapun saham PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) memimpin deretan saham dengan kenaikan tertinggi. 

Sementara itu, saham PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) memimpin daftar saham dengan penurunan terdalam di BEI selama sepekan ini. Berikut adalah ulasan perdagangan selama sepekan yang dirangkum, Sabtu (10/5/2025).

1. IHSG Sepekan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan penguatan, meski dalam kisaran terbatas. IHSG ditutup menguat sebesar 0,25% ke level 6.832,803 dari posisi penutupan pekan sebelumnya di 6.815,730. 

Peningkatan paling mencolok terlihat pada rata-rata volume transaksi harian, melonjak sebesar 17,49%, mencapai 24,52 miliar lembar saham, naik dari pekan sebelumnya yang berada di angka 20,87 miliar lembar saham.  Rata-rata nilai transaksi harian Bursa juga mengalami peningkatan signifikan. 

2. Top Gainers

Berikut daftar lengkap 10 saham dengan kenaikan tertinggi selama sepekan:

- PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) melesat 168,66% ke Rp180
- PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) terdongkrak 64,08% ke Rp169
- PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) menguat 61,96% ke Rp149
- PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS) naik 42,51% ke Rp1.475
- PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) melonjak 42,25% ke Rp101
- PT Jaya Swarasa Agung Tbk (TAYS) terangkat 40% ke Rp70
- PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) terapresiasi 37,04% ke Rp74
- PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) melonjak 33,33% ke Rp72
- PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK) membubung 30% ke Rp78
- PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) menguat 28,87% ke Rp125

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183076/ihsg_sesi_i-6Qku_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,44 Persen ke 8.403
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183044/ihsg_menguat-4vrj_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.392, Saham-Saham Ini Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182850/ihsg_sesi_i-YIBu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah 0,33 Persen ke Level 8.363
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182795/ihsg_menguat-moL7_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.437 Ditopang Sektor Infrastruktur dan Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182655/ihsg_ditutup_melemah-tlwp_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.391
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/278/3182589/ihsg_sesi_i-eIzl_large.jpeg
IHSG Sesi I Menguat 0,25 Persen ke Level 8.415
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement