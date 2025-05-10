Deretan Saham Paling Anjlok dan Cuan Pekan Ini

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat daftar 10 saham paling anjlok dan paling cuan selama periode 5 hingga 9 Mei 2025. Adapun saham PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) memimpin deretan saham dengan kenaikan tertinggi.

Sementara itu, saham PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) memimpin daftar saham dengan penurunan terdalam di BEI selama sepekan ini. Berikut adalah ulasan perdagangan selama sepekan yang dirangkum, Sabtu (10/5/2025).

1. IHSG Sepekan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan penguatan, meski dalam kisaran terbatas. IHSG ditutup menguat sebesar 0,25% ke level 6.832,803 dari posisi penutupan pekan sebelumnya di 6.815,730.

Peningkatan paling mencolok terlihat pada rata-rata volume transaksi harian, melonjak sebesar 17,49%, mencapai 24,52 miliar lembar saham, naik dari pekan sebelumnya yang berada di angka 20,87 miliar lembar saham. Rata-rata nilai transaksi harian Bursa juga mengalami peningkatan signifikan.

2. Top Gainers

Berikut daftar lengkap 10 saham dengan kenaikan tertinggi selama sepekan:

- PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) melesat 168,66% ke Rp180

- PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) terdongkrak 64,08% ke Rp169

- PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) menguat 61,96% ke Rp149

- PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS) naik 42,51% ke Rp1.475

- PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) melonjak 42,25% ke Rp101

- PT Jaya Swarasa Agung Tbk (TAYS) terangkat 40% ke Rp70

- PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) terapresiasi 37,04% ke Rp74

- PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) melonjak 33,33% ke Rp72

- PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK) membubung 30% ke Rp78

- PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) menguat 28,87% ke Rp125