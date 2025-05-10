Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Naik Tipis, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp11.865 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |07:10 WIB
IHSG Sepekan Naik Tipis, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp11.865 Triliun
IHSG Sepekan Naik Tipis, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp11.865 Triliun (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan mengalami kenaikan tipis pada periode  5 hingga 9 Mei 2025. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tersebut ditutup dengan catatan positif di berbagai indikator utama. 

IHSG menunjukkan penguatan, meski dalam kisaran terbatas. IHSG ditutup menguat sebesar 0,25% ke level 6.832,803 dari posisi penutupan pekan sebelumnya di 6.815,730. 

1. Transaksi Bursa

Peningkatan paling mencolok terlihat pada rata-rata volume transaksi harian, melonjak sebesar 17,49%, mencapai 24,52 miliar lembar saham, naik dari pekan sebelumnya yang berada di angka 20,87 miliar lembar saham. 

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa juga mengalami peningkatan signifikan. 

Sepanjang sepekan, nilai transaksi harian tumbuh sebesar 14,77% menjadi Rp13,33 triliun, dibandingkan Rp11,61 triliun pada pekan sebelumnya. 

Sementara itu, frekuensi transaksi harian turut menguat sebesar 6,63% menjadi 1,29 juta kali transaksi dari posisi pekan lalu sebesar 1,21 juta kali transaksi. 

 

