OJK: IHSG Tangguh Hadapi Tekanan Eksternal akibat Impor Tarif AS

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui bursa saham nasional masih tangguh menghadapi tekanan eksternal akibat kebijakan tarif Amerika Serikat.

Ini tercermin dari peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kenaikan sebesar 3,93 persen secara month-to-date per 30 April 2025, kendati sepanjang thaun atau year-to-date (ytd) masih turun 4,42 persen.

1. Penguatan Pasar Saham

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK, Inarno Djajadi, mengatakan penguatan pasar saham didukung sejumlah langkah kebijakan OJK dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

“Ini didukung kebijakan OJK dan seluruh pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, koordinasi seluruh lembaga atau instansi seperti dalam forum KSSK, SRO dan juga pelaku pasar untuk meredam volatilitas di pasar saham,” kata Inarno dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Adapun nilai kapitalisasi pasar (market cap) tercatat sebesar Rp11.705 triliun, atau naik 5,20 persen month-to-date. Namun secara year-to-date, nilai tersebut masih turun sebesar 5,11 persen.