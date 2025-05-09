Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK: IHSG Tangguh Hadapi Tekanan Eksternal akibat Impor Tarif AS

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |17:44 WIB
OJK: IHSG Tangguh Hadapi Tekanan Eksternal akibat Impor Tarif AS
IHSG Tangguh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui bursa saham nasional masih tangguh menghadapi tekanan eksternal akibat kebijakan tarif Amerika Serikat.

Ini tercermin dari peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kenaikan sebesar 3,93 persen secara month-to-date per 30 April 2025, kendati sepanjang thaun atau year-to-date (ytd) masih turun 4,42 persen.

1. Penguatan Pasar Saham

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK, Inarno Djajadi, mengatakan penguatan pasar saham didukung sejumlah langkah kebijakan OJK dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

“Ini didukung kebijakan OJK dan seluruh pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, koordinasi seluruh lembaga atau instansi seperti dalam forum KSSK, SRO dan juga pelaku pasar untuk meredam volatilitas di pasar saham,” kata Inarno dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Adapun nilai kapitalisasi pasar (market cap) tercatat sebesar Rp11.705 triliun, atau naik 5,20 persen month-to-date. Namun secara year-to-date, nilai tersebut masih turun sebesar 5,11 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182838/pinjol-9lgk_large.jpg
OJK Catat 8 Pinjol Belum Penuhi Modal Rp12,5 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182680/ojk-5io4_large.jpg
OJK Imbau Masyarakat Tak Menghindar saat Sulit Bayar Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182667/debt_collector-uzMp_large.jpg
OJK: Pengusaha Keuangan Wajib Awasi Debt Collector saat Nagih Utang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181141/bos_ojk-luo1_large.PNG
Kinerja Pasar Modal Moncer, Bos OJK: IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement