7 Rekening Keuangan Wajib di Usia 20-an

JAKARTA – Mengelola keuangan di usia 20-an seringkali menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan strategi yang tepat, masa-masa ini bisa menjadi fondasi kuat untuk mencapai kebebasan finansial di usia 40-an.

Salah satu pendekatan yang menarik adalah dengan memiliki tujuh rekening keuangan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik.

Strategi ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan uang, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih stabil.

Berikut 7 rekening keuangan wajib di usia 20-an ala Perencana Keuangan Prita Ghozie dari laman resmi instagramnya pada Sabtu (31/5/2025).

1. Rekening Pembayaran Cicilan

Memiliki cicilan seperti KPR atau kendaraan di usia muda bukan hal yang aneh. Namun, penting untuk memisahkan rekening khusus untuk pembayaran cicilan agar tidak tercampur dengan dana lainnya. Dengan cara ini, pembayaran cicilan menjadi lebih teratur dan menghindari keterlambatan yang bisa berdampak negatif pada skor kredit.