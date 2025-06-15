Harga Emas Antam di Pegadaian Naik Lagi Tembus Rp2 Juta per Gram

JAKARTA - Harga emas logam mulai kembali naik pada hari ini, Minggu (15/6/2025). Harga tiga produk emas yang dijual di Pegadaian mencakup emas Antam, Galeri24, dan UBS naik dibanding dengan hari sebelumnya.



Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Antam pada hari ini berada di level Rp2.015.000 per gram atau naik Rp9.000 dari semula dibandrol Rp2.006.000 per gram.



Begitu pula untuk emas Galeri24 yang kini dijual seharga Rp1.940.000 per gram dari sebelumnya Rp1.932.000 per gram dan emas UBS naik Rp24.000 menjadi Rp1.964.000 per gram dari semula Rp1.940.000.



Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini:



Emas Antam

- 0,5 gram: Rp1.059.000

- 1 gram: RpRp2.015.000

- 2 gram: Rp3.969.000

- 25 gram: Rp48.946.000

- 50 gram: Rp97.810.000

- 100 gram: Rp195.538.000

- 250 gram: Rp488.573.000

- 500 gram: Rp976.929.000

- 1.000 gram: Rp1.953.817.000