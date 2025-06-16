Harta Kekayaan Benjamin Netanyahu, PM Israel yang Kabur dari Perang Israel Iran

JAKARTA - Harta kekayaan Benjamin Netanyahu, PM Israel yang kabur dari Perang Israel Iran. Benjamin Netanyahu kembali jadi sorotan di tengah konflik Israel dengan Iran.

Perdana Menteri Israel itu sempat dilaporkan meninggalkan negaranya. Tak hanya soal keberadaannya, kekayaan pribadi Netanyahu juga turut jadi bahan pembicaraan publik.

Menurut data dari Celebrity Net Worth yang dikutip oleh Hot New Hip Hop, Netanyahu memiliki kekayaan bersih yang cukup besar, diperkirakan sekitar USD13 juta atau setara Rp200 miliar.

Sumber utama kekayaan Netanyahu berasal dari karier politiknya yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Saat ini, dirinya menjadi kepala pemerintahan terlama dalam sejarah Israel.

Sebagai kepala pemerintahan, dia menerima gaji tahunan antara USD170.000 hingga USD214.800 (sekitar Rp2,6–3,3 miliar). Selain gaji, Netanyahu juga menikmati berbagai fasilitas negara seperti rumah dinas, kendaraan, dan layanan pengamanan, yang semuanya memperkuat stabilitas finansialnya.

Pendapatan Netanyahu tak berhenti di situ. Dirinya juga menghasilkan uang dari aktivitas di luar jabatan resmi, seperti bayaran dari pidato-pidato di forum internasional serta penjualan buku, termasuk memoar yang cukup populer di pasar global.

Di samping itu, dia tercatat memiliki perusahaan konsultan yang melayani klien korporat, terutama dalam bidang strategi dan hubungan internasional. Banyak perusahaan mencari jasanya karena pengalamannya dalam isu keamanan dan diplomasi.