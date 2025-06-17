Indonesia Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia

JAKARTA - Indonesia berhasil menjadi produsen nikel terbesar di dunia, mengungguli negara-negara lain.

Lantas, siapa saja yang masuk daftar negara penghasil nikel terbesar di dunia?

1. Indonesia Dominasi

Indonesia kembali menegaskan dominasinya sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia.

Capaian ini mengukuhkan peran strategis Indonesia dalam pasar nikel global, mengingat krusialnya mineral ini bagi beragam industri, terutama untuk komponen baterai kendaraan listrik yang kian menjamur.

Posisi terdepan ini menjadi bukti kuat kapasitas produksi dan cadangan mineral yang dimiliki Indonesia.

Berdasarkan data terbaru dari tahun 2024, Indonesia berhasil memimpin sebagai produsen nikel terbesar di dunia.

Produksi nikel Indonesia pada tahun tersebut mencapai angka 2,2 juta metrik ton, sebuah volume yang signifikan di kancah industri global.