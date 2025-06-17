Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |07:14 WIB
Indonesia Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia
Tambang Nikel Raja Ampat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia berhasil menjadi produsen nikel terbesar di dunia, mengungguli negara-negara lain. 

Lantas, siapa saja yang masuk daftar negara penghasil nikel terbesar di dunia?

1. Indonesia Dominasi

Indonesia kembali menegaskan dominasinya  sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia. 

Capaian ini mengukuhkan peran strategis Indonesia dalam pasar nikel global, mengingat krusialnya mineral ini bagi beragam industri, terutama untuk komponen baterai kendaraan listrik yang kian menjamur. 

Posisi terdepan ini menjadi bukti kuat kapasitas produksi dan cadangan mineral yang dimiliki Indonesia. 

Berdasarkan data terbaru dari tahun 2024, Indonesia berhasil memimpin sebagai produsen nikel terbesar di dunia. 

Produksi nikel Indonesia pada tahun tersebut mencapai angka 2,2 juta metrik ton, sebuah volume yang signifikan di kancah industri global.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171763/nikel_di_indonesia-Kp78_large.png
Potensi Nikel di RI Menjanjikan tapi Tetap Perlu Taat Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171735/nikel_di_indonesia-e24Y_large.jpg
Gag Nikel Raja Ampat Beroperasi Lagi, Begini Reaksi Ahli Geologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170640/raja_ampat-3Oo8_large.jpg
Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Ini Penjelasan Kementerian ESDM dan KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/278/3157099/tambang-WbSg_large.jpg
Harga Nikel RI Diprediksi Terus Tertekan hingga Akhir 2025, Tarif Dagang AS Jadi Pemicu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153103/tambang_hijau-qWa6_large.jpg
Begini Konsep Pertambangan Hijau, ESG Krusial bagi Keberlanjutan Bisnis Industri Nikel di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3147036/tambang-Y3vo_large.jpg
Daftar Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement