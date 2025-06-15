Daftar Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?

JAKARTA - Daftar negara penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia peringkat berapa? Indonesia berhasil menjadi produsen nikel terbesar di dunia, mengungguli negara-negara lain. Lantas, siapa saja yang masuk daftar negara penghasil nikel terbesar di dunia?

Nikel menjadi salah satu komoditas pertambangan strategis yang berperan besar dalam industri global, khususnya dalam pembuatan baja antikarat dan baterai. Menurut laporan US Geological Survey (USGS) 2024 sumber daya nikel di dunia diperkirakan mencapai lebih dari 350 juta metrik ton.

Berikut adalah daftar negara penghasil nikel terbesar di dunia menurut data USGS seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

1. Indonesia

Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan cadangan sumber daya nikel 55 juta metrik ton nikel menurut USGS. Pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan 2,2 juta metrik ton, meningkat sebesar 170 ribu metrik ton dari produksi tahun sebelumnya.

Sebagian besar cadangan dan produksi nikel Indonesia berasal dari wilayah timur, khususnya di kawasan seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Morowali, dan Maluku Utara yang dikenal sebagai sentra pertambangan nikel nasional.

Sementara, Berdasarkan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027, cadangan dan produksi nikel Indonesia berada di peringkat ke-1 di dunia atau setara dengan 23% cadangan dunia dan produksi 29% dari cadangan dunia.

2. Filipina

Pada urutan kedua negara penghasil nikel terbesar di dunia adalah Filipina yang menghasilkan 330 ribu metrik ton nikel pada tahun 2024. Produksi nikel di Filipina pada tahun 2024 menurun sebesar 83 ribu metrik ton pada tahun sebelumnya.

Di Filipina, tambang nikel banyak ditemukan di sejumlah wilayah utama seperti Provinsi Palawan, Surigao del Norte, Surigao del Sur, serta Kepulauan Dinagat. Daerah-daerah ini menjadi pusat produksi nikel yang menopang posisi Filipina sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Filipina tercatat memiliki cadangan nikel mencapai 4,8 juta ton menurut data USGS.