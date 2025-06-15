Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |20:05 WIB
Daftar Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?
Daftar Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar negara penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia peringkat berapa? Indonesia berhasil menjadi produsen nikel terbesar di dunia, mengungguli negara-negara lain. Lantas, siapa saja yang masuk daftar negara penghasil nikel terbesar di dunia?

Nikel menjadi salah satu komoditas pertambangan strategis yang berperan besar dalam industri global, khususnya dalam pembuatan baja antikarat dan baterai. Menurut laporan US Geological Survey (USGS) 2024 sumber daya nikel di dunia diperkirakan mencapai lebih dari 350 juta metrik ton.

Berikut adalah daftar negara penghasil nikel terbesar di dunia menurut data USGS seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

1. Indonesia

Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan cadangan sumber daya nikel 55 juta metrik ton nikel menurut USGS. Pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan 2,2 juta metrik ton, meningkat sebesar 170 ribu metrik ton dari produksi tahun sebelumnya.

Sebagian besar cadangan dan produksi nikel Indonesia berasal dari wilayah timur, khususnya di kawasan seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Morowali, dan Maluku Utara yang dikenal sebagai sentra pertambangan nikel nasional.

Sementara, Berdasarkan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027, cadangan dan produksi nikel Indonesia berada di peringkat ke-1 di dunia atau setara dengan 23% cadangan dunia dan produksi 29% dari cadangan dunia.

2. Filipina

Pada urutan kedua negara penghasil nikel terbesar di dunia adalah Filipina yang menghasilkan 330 ribu metrik ton nikel pada tahun 2024. Produksi nikel di Filipina pada tahun 2024 menurun sebesar 83 ribu metrik ton pada tahun sebelumnya.

Di Filipina, tambang nikel banyak ditemukan di sejumlah wilayah utama seperti Provinsi Palawan, Surigao del Norte, Surigao del Sur, serta Kepulauan Dinagat. Daerah-daerah ini menjadi pusat produksi nikel yang menopang posisi Filipina sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Filipina tercatat memiliki cadangan nikel mencapai 4,8 juta ton menurut data USGS.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170645/tambang-Vm3o_large.jpg
Tren Pertambangan Hijau di Tengah Kenaikan Harga Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165395/bahlil-IQBf_large.png
Bahlil: Logam Tanah Jarang Dikelola Negara, Tak Dibuka untuk Umum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164943/bahlil-NBZ8_large.png
Bahlil Sikat Pelaku Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162782/tambang-MsFO_large.jpg
Pengelola Tambang Emas Manfaatkan Spesies Perintis, Apa Manfaatnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161986/pertambangan-umih_large.jpg
Ini Dia Tren Pertambangan Masa Depan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/320/3147417/raja_ampat-wvgS_large.jpg
Izin Tak Dicabut, Tambang PT Gag Nikel Kembali Beroperasi di Raja Ampat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement