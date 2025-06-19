Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Kekayaan Musisi Yovie Widianto yang Kini Jadi Komisaris Pupuk Indonesia 

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |21:05 WIB
Segini Kekayaan Musisi Yovie Widianto yang Kini Jadi Komisaris Pupuk Indonesia 
Segini Kekayaan Musisi Yovie Widianto yang Kini Jadi Komisaris Pupuk Indonesia . (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Segini kekayaan musisi Yovie Widianto yang kini jadi Komisaris Pupuk Indonesia. Yovie diangkat pada 16 Juni 2025 berdasarkan keputusan Menteri BUMN dan pemegang saham perusahaan yang dituangkan dalam SK-156/MBU/06/2025 dan SK.014/DI-DAM/DP/2025. 

Jabatan ini menambah daftar tanggung jawab Yovie di luar dunia musik. Sebelumnya, Yovie dilantik menjadi Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024. 

Jabatan tersebut memberi sorotan terhadap kekayaan pria yang dikenal sebagai seorang penulis lagu-lagu romantis, seperti “Cantik” dan “Andai Dia Tahu”.

Berapa Gaji Yovie Widianto sebagai Komisaris?

Struktur upah Dewan komisaris mencakup honor bulanan, tunjangan, fasilitas, bonus, dan insentif kerja. Ini berdasarkan laporan tahunan Pupuk Indonesia tahun 2024 dan regulasi Kementerian BUMN (PER-3/MBU/03/2023).

Jumlah gaji pokok komisaris ditentukan sebesar 90% dari gaji komisaris utama. Di sisi lain, komisaris utama mendapat 45% dari gaji direktur utama. Adapun tunjangan tambahan berupa THR yang setara dengan 1x honor, tunjangan transportasi sebesar 20% dari honor bulanan, dan asuransi pasca jabatan sejumlah 25% dari total honor pertahun.

Komisaris mendapatkan kinerja tahunan jika perusahaan mencatat keuntungan diatas 100% dari target.

Pada 2024, Anwar Sanusi yang sebelumnya menjabat posisi ini, telah menerima total upah sampai dengan Rp1,94 miliar pada tahun 2024. Upah yang diterima belum termasuk THR yang mencapai Rp134 juta.

Jejak Keberhasilan Yovie yang Berawal dari Musik Youtube hingga Sekolah Musik

Kekayaan Yovie Widianto juga berasal dari berbagai industri kreatif sebelum dia berperan di pemerintahan dan BUMN. Yovie telah menciptakan puluhan lagu yang populer dan terus diputar sampai sekarang. Dia sudah berkarya sejak 1986 bersama Kahitna dan mendirikan Yovie & Nuno.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190657//pupuk_subsidi-dBTS_large.jpg
Temuan BPK soal Inefisiensi, Ada Perpres Baru Tata Kelola Pupuk Subsidi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183297//mentan_amran_soal_pupuk_subsidi-COZj_large.jpg
Amran Klaim Pembelian Pupuk Subsidi Naik 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181750//pertanian-l02S_large.jpg
Pakai Data dan Drone, Sistem Pertanian RI Kini Makin Efisien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181575//mentan_amran-J97R_large.jpg
Amran Bakal Copot Manager Pupuk Indonesia yang Tak Serius Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180956//pupuk-vRZP_large.jpg
Sistem Teknologi Digital Perkuat Distribusi Pupuk hingga Budaya Keselamatan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180499//mentan-Hx0K_large.jpg
Langgar HET, Izin 190 Pengecer dan Distributor Pupuk Dicabut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement