Segini Kekayaan Musisi Yovie Widianto yang Kini Jadi Komisaris Pupuk Indonesia

JAKARTA - Segini kekayaan musisi Yovie Widianto yang kini jadi Komisaris Pupuk Indonesia. Yovie diangkat pada 16 Juni 2025 berdasarkan keputusan Menteri BUMN dan pemegang saham perusahaan yang dituangkan dalam SK-156/MBU/06/2025 dan SK.014/DI-DAM/DP/2025.

Jabatan ini menambah daftar tanggung jawab Yovie di luar dunia musik. Sebelumnya, Yovie dilantik menjadi Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

Jabatan tersebut memberi sorotan terhadap kekayaan pria yang dikenal sebagai seorang penulis lagu-lagu romantis, seperti “Cantik” dan “Andai Dia Tahu”.

Berapa Gaji Yovie Widianto sebagai Komisaris?

Struktur upah Dewan komisaris mencakup honor bulanan, tunjangan, fasilitas, bonus, dan insentif kerja. Ini berdasarkan laporan tahunan Pupuk Indonesia tahun 2024 dan regulasi Kementerian BUMN (PER-3/MBU/03/2023).

Jumlah gaji pokok komisaris ditentukan sebesar 90% dari gaji komisaris utama. Di sisi lain, komisaris utama mendapat 45% dari gaji direktur utama. Adapun tunjangan tambahan berupa THR yang setara dengan 1x honor, tunjangan transportasi sebesar 20% dari honor bulanan, dan asuransi pasca jabatan sejumlah 25% dari total honor pertahun.

Komisaris mendapatkan kinerja tahunan jika perusahaan mencatat keuntungan diatas 100% dari target.

Pada 2024, Anwar Sanusi yang sebelumnya menjabat posisi ini, telah menerima total upah sampai dengan Rp1,94 miliar pada tahun 2024. Upah yang diterima belum termasuk THR yang mencapai Rp134 juta.

Jejak Keberhasilan Yovie yang Berawal dari Musik Youtube hingga Sekolah Musik

Kekayaan Yovie Widianto juga berasal dari berbagai industri kreatif sebelum dia berperan di pemerintahan dan BUMN. Yovie telah menciptakan puluhan lagu yang populer dan terus diputar sampai sekarang. Dia sudah berkarya sejak 1986 bersama Kahitna dan mendirikan Yovie & Nuno.