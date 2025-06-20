Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kekayaan Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI yang Dipanggil KPK

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |19:08 WIB
Segini Kekayaan Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI yang Dipanggil KPK
Segini Kekayaan Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI yang Dipanggil KPK. (Foto: Okezone.com/Bank Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Segini kekayaan Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI yang Dipanggil KPK. Nama Filianingsih menjadi sorotan publik karena menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di BI. 

KPK memanggil Filianingsih, namun tidak hadir pada Kamis, 19 Juni 2025. 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan tahun 2024, Filianingsih Hendarta memiliki kekayaan sebesar Rp191 miliar. Jumlah tersebut mencerminkan kenaikan signifikan dibanding laporan kekayaannya pada tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam komponen aset properti dan kendaraan bermotor.

Berikut ini adalah rincian kekayaan Filianingsih Hendarta menurut data resmi LHKPN:

A. Tanah dan Bangunan – Rp175.727.494.000

Tanah dan bangunan seluas 300 m² / 600 m² di Kota Surabaya, hasil sendiri – Rp3.020.000.000

Tanah dan bangunan seluas 170 m² / 130 m² di Kota Surabaya, hasil sendiri – Rp715.000.000

Tanah dan bangunan seluas 330 m² / 290 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp12.805.650.000

Tanah dan bangunan seluas 378 m² / 250 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp8.930.344.000

Tanah dan bangunan seluas 500 m² / 300 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp11.980.000.000

Tanah dan bangunan seluas 420 m² / 222 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp6.830.000.000

Tanah dan bangunan seluas 250 m² / 210 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp9.830.586.000

Tanah dan bangunan seluas 237 m² / 300 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp6.280.551.000

Tanah dan bangunan seluas 870 m² / 362 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp9.380.400.000

Tanah dan bangunan seluas 428 m² / 450 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp11.230.494.000

Tanah dan bangunan seluas 548 m² / 600 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp12.280.004.000

Tanah dan bangunan seluas 269 m² / 100 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp5.780.695.000

Tanah dan bangunan seluas 200 m² / 200 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp2.380.900.000

Tanah dan bangunan seluas 180 m² / 197 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp3.430.600.000

Tanah dan bangunan seluas 324 m² / 66 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp2.565.476.000

Tanah dan bangunan seluas 228 m² / 300 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp6.230.144.000

Tanah dan bangunan seluas 160 m² / 200 m² di Badung, hasil sendiri – Rp1.430.000.000

Tanah seluas 472 m² di Kota Surabaya, hasil sendiri – Rp905.000.000

Tanah dan bangunan seluas 148 m² / 238 m² di Gianyar, hasil sendiri – Rp1.480.000.000

Tanah dan bangunan seluas 297 m² / 327 m² di Kota Surabaya, hasil sendiri – Rp 3.530.875.000

Tanah dan bangunan seluas 260 m² / 200 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp 5.730.500.000

Tanah dan bangunan seluas 308 m² / 223 m² di Probolinggo, warisan – Rp730.000.000

Tanah seluas 3.720 m² di Jombang, warisan – Rp150.000.000

Tanah seluas 1.000 m² di Bogor, hasil sendiri – Rp400.000.000

Tanah seluas 3.000 m² di Bogor, hasil sendiri – Rp1.530.000.000

Tanah seluas 7.165 m² di Bogor, hasil sendiri – Rp2.520.275.000

Tanah seluas 5.900 m² di Bogor, hasil sendiri – Rp2.030.000.000

Tanah dan bangunan seluas 251 m² / 251 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp4.030.000.000

Tanah dan bangunan seluas 710 m² / 710 m² di Gianyar, hasil sendiri – Rp7.570.000.000

Tanah dan bangunan seluas 790 m² / 790 m² di Gianyar, hasil sendiri – Rp7.570.000.000

Tanah dan bangunan seluas 750 m² / 750 m² di Badung, hasil sendiri – Rp13.210.000.000

Tanah seluas 243 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp9.240.000.000

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191534//penyidik_kpk_di_rumah_bupati_bekasi_ade_kuswara-FtbC_large.jpg
KPK Sita Toyota Land Cruiser dari Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191422//kasi-A0DJ_large.jpg
Segini Kekayaan Tri Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191500//gedung_kpk-NbLT_large.jpg
Usai Periksa Ridwan Kamil dalam Perkara BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191481//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-jvUf_large.jpg
Chat Dihapus dari Ponsel Sitaan, KPK Selidiki Perintah Penghilangan Jejak di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191414//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-gt1I_large.jpg
KPK Geledah Kompleks Kantor Kabupaten Bekasi, Sita Dokumen dan Barang Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191370//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-Q6Cl_large.jpg
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu, Sita Uang Rp400 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement