Segini Kekayaan Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI yang Dipanggil KPK

, Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |19:08 WIB

Segini Kekayaan Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI yang Dipanggil KPK. (Foto: Okezone.com/Bank Indonesia)

JAKARTA - Segini kekayaan Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI yang Dipanggil KPK. Nama Filianingsih menjadi sorotan publik karena menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di BI.

KPK memanggil Filianingsih, namun tidak hadir pada Kamis, 19 Juni 2025.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan tahun 2024, Filianingsih Hendarta memiliki kekayaan sebesar Rp191 miliar. Jumlah tersebut mencerminkan kenaikan signifikan dibanding laporan kekayaannya pada tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam komponen aset properti dan kendaraan bermotor.

Berikut ini adalah rincian kekayaan Filianingsih Hendarta menurut data resmi LHKPN:

A. Tanah dan Bangunan – Rp175.727.494.000

Tanah dan bangunan seluas 300 m² / 600 m² di Kota Surabaya, hasil sendiri – Rp3.020.000.000

Tanah dan bangunan seluas 170 m² / 130 m² di Kota Surabaya, hasil sendiri – Rp715.000.000

Tanah dan bangunan seluas 330 m² / 290 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp12.805.650.000

Tanah dan bangunan seluas 378 m² / 250 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp8.930.344.000

Tanah dan bangunan seluas 500 m² / 300 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp11.980.000.000

Tanah dan bangunan seluas 420 m² / 222 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp6.830.000.000

Tanah dan bangunan seluas 250 m² / 210 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp9.830.586.000

Tanah dan bangunan seluas 237 m² / 300 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp6.280.551.000

Tanah dan bangunan seluas 870 m² / 362 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp9.380.400.000

Tanah dan bangunan seluas 428 m² / 450 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp11.230.494.000

Tanah dan bangunan seluas 548 m² / 600 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp12.280.004.000

Tanah dan bangunan seluas 269 m² / 100 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp5.780.695.000

Tanah dan bangunan seluas 200 m² / 200 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp2.380.900.000

Tanah dan bangunan seluas 180 m² / 197 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp3.430.600.000

Tanah dan bangunan seluas 324 m² / 66 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp2.565.476.000

Tanah dan bangunan seluas 228 m² / 300 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp6.230.144.000

Tanah dan bangunan seluas 160 m² / 200 m² di Badung, hasil sendiri – Rp1.430.000.000

Tanah seluas 472 m² di Kota Surabaya, hasil sendiri – Rp905.000.000

Tanah dan bangunan seluas 148 m² / 238 m² di Gianyar, hasil sendiri – Rp1.480.000.000

Tanah dan bangunan seluas 297 m² / 327 m² di Kota Surabaya, hasil sendiri – Rp 3.530.875.000

Tanah dan bangunan seluas 260 m² / 200 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp 5.730.500.000

Tanah dan bangunan seluas 308 m² / 223 m² di Probolinggo, warisan – Rp730.000.000

Tanah seluas 3.720 m² di Jombang, warisan – Rp150.000.000

Tanah seluas 1.000 m² di Bogor, hasil sendiri – Rp400.000.000

Tanah seluas 3.000 m² di Bogor, hasil sendiri – Rp1.530.000.000

Tanah seluas 7.165 m² di Bogor, hasil sendiri – Rp2.520.275.000

Tanah seluas 5.900 m² di Bogor, hasil sendiri – Rp2.030.000.000

Tanah dan bangunan seluas 251 m² / 251 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp4.030.000.000

Tanah dan bangunan seluas 710 m² / 710 m² di Gianyar, hasil sendiri – Rp7.570.000.000

Tanah dan bangunan seluas 790 m² / 790 m² di Gianyar, hasil sendiri – Rp7.570.000.000

Tanah dan bangunan seluas 750 m² / 750 m² di Badung, hasil sendiri – Rp13.210.000.000

Tanah seluas 243 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp9.240.000.000