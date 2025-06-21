Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

UMKM Rempah Lokal Makin Mendunia, Labuna Raih Prestasi Bersama BRI

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |12:10 WIB
UMKM Rempah Lokal Makin Mendunia, Labuna Raih Prestasi Bersama BRI
BRI Dukung UMKM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Di tengah dominasi merek rempah besar di pasar, produk lokal bernama Labuna tampil mencuri perhatian dan kini menjadi salah satu brand rempah andalan yang mengisi dapur-dapur Indonesia. 

Berbekal semangat inovasi dan pemberdayaan, Labuna singkatan dari Lada Bubuk Nusantara membuktikan bahwa produk asli daerah mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Didirikan pada tahun 2017 oleh Rudi, seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur, Labuna berawal dari kejelian melihat peluang pasar lada bubuk kemasan sachet yang saat itu belum banyak digarap oleh pelaku lokal. 

Meski menghadapi persaingan dengan merek-merek mapan, Rudi tetap yakin dan memulai usahanya dari nol dengan komitmen kuat menghadirkan rempah-rempah berkualitas dalam kemasan praktis sembari memberdayakan petani lokal.

Awalnya memproduksi lada bubuk, namun seiring berjalannya waktu Labuna terus berkembang dengan memperluas lini produk ke rempah-rempah lain seperti kunyit bubuk, ketumbar bubuk, hingga bumbu khas Nusantara lainnya. 

 

Halaman:
1 2 3
