HUT ke-79, BNI Manjakan Nasabah dengan Promo Serba 79 dan Undian Spektakuler

JAKARTA - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 yang jatuh pada 5 Juli 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan beragam kejutan menarik untuk nasabah setianya.

Melalui program bertajuk Experience with BNI, perayaan tahun ini dikemas dengan berbagai promo dan diskon yang menyasar gaya hidup urban masyarakat modern.



Mengusung tema 'Menemani Tiap Langkah', perayaan HUT ke-79 BNI tahun ini menyajikan penawaran spesial mulai dari kategori kuliner, fesyen, kebutuhan rumah tangga, hobi, hiburan, hingga perjalanan.

Selama periode 5–31 Juli 2025, nasabah dapat menikmati diskon hingga 79% di berbagai merchant pilihan dan potongan harga eksklusif hingga Rp790.000 untuk transaksi di sejumlah e-commerce seperti ASTRO, Blibli, Shopee, dan Tokopedia.



"Dalam rangka HUT ke-79, kami menghadirkan promo dan diskon besar-besaran yang dapat dinikmati nasabah mulai 5-31 Juli 2025," ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulisnya.



Selain itu, program belanja spesial juga menyasar kebutuhan upgrade gaya hidup masyarakat. BNI menawarkan potongan harga untuk pembelian produk-produk rumah tangga dan lifestyle yang mendukung transformasi gaya hidup yang lebih modern dan nyaman.



Informasi lengkap mengenai daftar merchant dan detail promo dapat diakses melalui laman resmi http://bni.id/hut79.



Tak hanya promo belanja, BNI juga meluncurkan program undian nasional bertajuk 'Rejeki wondr BNI' yang berlangsung sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026.

Program ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memenangkan hadiah spektakuler, seperti dua unit Mercedes-Benz New E300, 14 unit Chery J6, 20 unit Honda HR-V, 170 unit Honda Beat, ratusan smartphone, dan hadiah menarik lainnya.



Kupon undian dapat diperoleh otomatis melalui berbagai aktivitas finansial, mulai dari pembukaan rekening, aktivasi aplikasi wondr by BNI, peningkatan saldo, hingga transaksi menggunakan aplikasi tersebut. Semakin aktif bertransaksi, semakin besar peluang menang, dengan jumlah kupon yang bisa dipantau langsung melalui menu Lifestyle di aplikasi wondr by BNI.



Program Rejeki wondr BNI dirancang tidak hanya sebagai bentuk apresiasi terhadap nasabah, tetapi juga untuk mendorong adopsi layanan digital BNI sekaligus memperkuat loyalitas pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengunjungi laman bni.id/rejeki-wondrBNI atau langsung melalui aplikasi wondr by BNI.

(Agustina Wulandari )