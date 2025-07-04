IDX Channel Gelar Anugerah ESG 2025, Apresiasi Perusahaan Wujudkan Keberlanjutan

JAKARTA - IDX Channel kembali menggelar IDX Channel Anugerah ESG 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan dan tokoh inspiratif yang menunjukkan komitmen dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

CEO IDX Channel, Syafril Nasution menyampaikan gelaran penghargaan tahun ini mengusung tema Navigating ESG In Economy Uncertainty. Tema tersebut dipilih sebagai respons atas situasi bisnis global saat ini mulai dari tekanan disrupsi digital hingga konflik geopolitik yang terus berlangsung.

"Disrupsi digital yang dimotori oleh berbagai teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain telah menciptakan gaya hidup baru konsumen serta mempelopori model bisnis mutakhir yang mengancam pemain lama," ujar Syafril dalam sambutannya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (4/7/2025).

Menurutnya, dalam kondisi penuh ketidakpastian, peran ESG justru semakin krusial untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan kontribusi terhadap ekonomi hijau.

IDX Channel memberikan penghargaan kepada tokoh inspiratif dalam kategori Pemimpin ESG Wanita Inspiratif.