Transformasi Bisnis Telkom Hasilkan Rp241 Triliun Bagi Negara, Ini Respons Komisi VI DPR

JAKARTA – Komisi VI DPR RI merespons transformasi bisnis Telkom dan perombakan manajemen yang dilakukan. DPR tentu berharap transformasi bisnis dapat meningkatkan bisnis dan kontribusi secara maksimal.

Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menilai, Dirut Telkom Dian Siswarini memiliki pengalaman malang melintang di sektor swasta. Oleh karena itu, DPR menyambut baik kehadiran Dian Siswarini yang membawa semangat transformasi menyeluruh untuk perusahaan.

“Kami yakin jajaran pimpinan Telkom yang baru dapat membawa visi dan semangat baru untuk menjadikan Telkom sebagai perusahaan digital kelas dunia yang adaptif, kompetitif dan tetap berpihak kepada kepentingan nasional,” jelasnya, Sabtu (5/7/2025).

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan, manajemen baru Telkom akan melakukan transformasi bisnis dan reformasi budaya. Penajaman tata kelola untuk menutup loopholes di seluruh proses dengan memperkuat integritas sebagai salah satu fokus perubahan budaya perusahaan.



Atas langkah ini, Komisi VI berharap Telkom dapat mempercepat langkah-langkah transformasi korporasi pengembangan portofolio bisnis non-konektivitas sebagai sumber pertumbuhan baru serta akselerasi pembentukan struktur strategic holding guna mewujudkan efisiensi operasional, peningkatan nilai perusahaan dan daya saing yang berkelanjutan.