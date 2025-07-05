Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Transformasi Bisnis Telkom Hasilkan Rp241 Triliun Bagi Negara, Ini Respons Komisi VI DPR

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |14:44 WIB
Transformasi Bisnis Telkom Hasilkan Rp241 Triliun Bagi Negara, Ini Respons Komisi VI DPR
Transformasi Bisnis Telkom Hasilkan Rp241 Triliun Bagi Negara. (Foto: Okezone.com/Telkom)
A
A
A

JAKARTA – Komisi VI DPR RI merespons transformasi bisnis Telkom dan perombakan manajemen yang dilakukan. DPR tentu berharap transformasi bisnis dapat meningkatkan bisnis dan kontribusi secara maksimal.

Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menilai, Dirut Telkom Dian Siswarini memiliki pengalaman malang melintang di sektor swasta. Oleh karena itu, DPR menyambut baik kehadiran Dian Siswarini yang membawa semangat transformasi menyeluruh untuk perusahaan. 

“Kami yakin jajaran pimpinan Telkom yang baru dapat membawa visi dan semangat baru untuk menjadikan Telkom sebagai perusahaan digital kelas dunia yang adaptif, kompetitif dan tetap berpihak kepada kepentingan nasional,” jelasnya, Sabtu (5/7/2025). 

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan, manajemen baru Telkom akan melakukan transformasi bisnis dan reformasi budaya. Penajaman tata kelola untuk menutup loopholes di seluruh proses dengan memperkuat integritas sebagai salah satu fokus perubahan budaya perusahaan. 
    
Atas langkah ini, Komisi VI berharap Telkom dapat mempercepat langkah-langkah transformasi korporasi pengembangan portofolio bisnis non-konektivitas sebagai sumber pertumbuhan baru serta akselerasi pembentukan struktur strategic holding guna mewujudkan efisiensi operasional, peningkatan nilai perusahaan dan daya saing yang berkelanjutan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/278/3170396/telkom-oixu_large.jpg
Direksi dan Komisaris Telkom Dirombak, Posisi Wadirut Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167716/ceo_danantara_rosan-moqU_large.jpg
RUPSLB Telkom Ditunda, Ini Penjelasan CEO Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142468/angga_raka_prabowo_jadi_komut_telkom-qxiK_large.jpg
Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo Jadi Komut Telkom, Ini Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142432/dirut_telkom_dian-Xc6i_large.JPG
Mantan Bos XL Dian Siswarini Jadi Dirut Telkom Gantikan Ririek Adriansyah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142413/telkom_bagi_bagi_dividen-w6IE_large.jpg
Telkom Bagi-Bagi Dividen Rp21 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/320/3004223/ada-starlink-elon-musk-di-indonesia-telkom-kami-tidak-khawatir-4Bi0DKx6Ke.jpg
Ada Starlink Elon Musk di Indonesia, Telkom: Kami Tidak Khawatir
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement