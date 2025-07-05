Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta APBN Defisit Rp662 Triliun hingga Utang RI Tembus Rp10 Ribu Triliun 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |10:20 WIB
4 Fakta APBN Defisit Rp662 Triliun hingga Utang RI Tembus Rp10 Ribu Triliun 
Sri Mulyani soal Defisit APBN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2025 akan mencapai Rp662 triliun atau setara dengan 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini lebih lebar dibandingkan target APBN awal, merefleksikan dinamika pelaksanaan anggaran yang penuh tantangan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga semester I 2025 mencapai 0,84 persen dari PDB atau Rp204,2 triliun, yang melebar dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,34 persen dari PDB atau Rp77,3 triliun. 

Pelebaran defisit di semester awal tersebut dipengaruhi oleh kontraksi penerimaan pajak yang cukup dalam, terutama pada Januari dan Februari.

Berikut fakta-fakta APBN berpotensi Defisit dan Utang Ri yang dirangkum Okezone, Sabtu (5/7/2025). 

1. Proyeksi Defisit

Dalam menghadapi proyeksi defisit akhir tahun, pemerintah berencana untuk meminta persetujuan DPR guna memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun.

Langkah ini diambil untuk mengurangi kebutuhan pembiayaan defisit melalui penerbitan surat utang baru, dengan memanfaatkan kas negara yang tersedia. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171663/purbaya-J6th_large.jpg
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.388,8 Triliun di Akhir Agustus 2025, untuk Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171654/menkeu_purbaya-Zzru_large.jpg
Menkeu Purbaya: APBN Defisit Rp321,6 Triliun hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148197/bea_cukai-xWus_large.jpg
Penerimaan Cukai Melesat 146,8%, PNBP Capai Rp188,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148183/pajak-noBb_large.jpg
Optimalisasi Penerimaan Negara Dikawal Polisi, Ini Respons Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148122/blokir_anggaran-kaVS_large.jpg
Blokir Anggaran Dibuka hingga Rp129 Triliun, Sesuai Arahan Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148098/rupiah-laZK_large.jpg
Realisasi Belanja Pemerintah: Gaji ke-13 Cair Rp32,8 Triliun dan Bansos Rp48,8 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement