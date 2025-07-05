Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Bayaran Porter Gunung? Ternyata Segini Besarannya

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |20:05 WIB
Berapa Bayaran Porter Gunung? Ternyata Segini Besarannya
Berapa bayaran porter gunung? (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Berapa bayaran porter gunung? Ternyata segini besarannya.

Mendaki gunung menjadi aktivitas populer di kalangan masyarakat. Pendaki kini tidak perlu membawa seluruh perlengkapan sendiri.

Pasalnya, sekarang sudah banyak porter gunung untuk membantu membawa barang bawaan.

Lantas, berapa sebenarnya bayaran porter gunung? Ternyata segini besarannya.

Porter gunung adalah pekerja lokal yang membantu mengangkut barang milik pendaki seperti tenda, logistik, hingga perlengkapan mendaki lainnya. Meski pekerjaan ini kerap dianggap sederhana, bayaran porter bisa terbilang cukup menjanjikan, tergantung rute, medan, dan durasi pendakian.

Tarif porter berbeda-beda di semua gunung, berikut kisaran bayaran porter di beberapa gunung populer di Indonesia:

1. Harga porter Gunung Prau

Porter naik:  Rp400.000

Porter turun: Rp200.000

Porter menginap: Rp800.000

2. Harga porter Merbabu

Harga porter naik: Rp600.000

Harga porter PP: Rp950.000

Harga porter summit: Rp1.100.000

3. Harga porter Gunung Semeru

Harga porter: Rp350.000 per hari

4. Harga porter Sindoro dan Sumbing

Porter naik: Rp600.000

Porter PP:  Rp950.000

Porter summit: Rp1.100.000

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174310//anak_hiking-xVfN_large.jpg
Aturan Membawa Anak Naik Gunung, Bolehkah Sejak Bayi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/626/3126915//porter-ZJPQ_large.jpg
Potret Perjuangan Porter di Pelabuhan Tanjung Perak, Berebut Jasa Demi Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125187//cerita_porter_stasiun_pasar_senen_banyak_dukanya_momen_mudik_untuk_beli_baju_lebaran_anak-2PjS_large.jpg
Cerita Porter Stasiun Pasar Senen: Banyak Dukanya, Momen Mudik Buat Beli Baju Lebaran Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121384//5_pengidap_penyakit_yang_tidak_disarankan_naik_gunung-HYTc_large.jpg
5 Pengidap Penyakit yang Tidak Disarankan Naik Gunung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121434//5_cara_terhindar_dari_luka_lecet_kaki_ketika_naik_gunung-6IMP_large.JPG
5 Cara Terhindar dari Luka Lecet Kaki Ketika Naik Gunung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/481/3121426//apa_itu_acute_mountain_sickness-hW3P_large.jpg
Apa Itu Acute Mountain Sickness, Gejala, Penyebab dan Pengobatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement