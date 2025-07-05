Berapa Bayaran Porter Gunung? Ternyata Segini Besarannya

JAKARTA - Berapa bayaran porter gunung? Ternyata segini besarannya.

Mendaki gunung menjadi aktivitas populer di kalangan masyarakat. Pendaki kini tidak perlu membawa seluruh perlengkapan sendiri.

Pasalnya, sekarang sudah banyak porter gunung untuk membantu membawa barang bawaan.

Lantas, berapa sebenarnya bayaran porter gunung? Ternyata segini besarannya.

Porter gunung adalah pekerja lokal yang membantu mengangkut barang milik pendaki seperti tenda, logistik, hingga perlengkapan mendaki lainnya. Meski pekerjaan ini kerap dianggap sederhana, bayaran porter bisa terbilang cukup menjanjikan, tergantung rute, medan, dan durasi pendakian.

Tarif porter berbeda-beda di semua gunung, berikut kisaran bayaran porter di beberapa gunung populer di Indonesia:

1. Harga porter Gunung Prau

Porter naik: Rp400.000

Porter turun: Rp200.000

Porter menginap: Rp800.000

2. Harga porter Merbabu

Harga porter naik: Rp600.000

Harga porter PP: Rp950.000

Harga porter summit: Rp1.100.000

3. Harga porter Gunung Semeru

Harga porter: Rp350.000 per hari

4. Harga porter Sindoro dan Sumbing

Porter naik: Rp600.000

Porter PP: Rp950.000

Porter summit: Rp1.100.000