JAKARTA - Berapa bayaran porter gunung? Ternyata segini besarannya.
Mendaki gunung menjadi aktivitas populer di kalangan masyarakat. Pendaki kini tidak perlu membawa seluruh perlengkapan sendiri.
Pasalnya, sekarang sudah banyak porter gunung untuk membantu membawa barang bawaan.
Lantas, berapa sebenarnya bayaran porter gunung? Ternyata segini besarannya.
Porter gunung adalah pekerja lokal yang membantu mengangkut barang milik pendaki seperti tenda, logistik, hingga perlengkapan mendaki lainnya. Meski pekerjaan ini kerap dianggap sederhana, bayaran porter bisa terbilang cukup menjanjikan, tergantung rute, medan, dan durasi pendakian.
Porter naik: Rp400.000
Porter turun: Rp200.000
Porter menginap: Rp800.000
Harga porter naik: Rp600.000
Harga porter PP: Rp950.000
Harga porter summit: Rp1.100.000
Harga porter: Rp350.000 per hari
Porter naik: Rp600.000
Porter PP: Rp950.000
Porter summit: Rp1.100.000