Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gold's Gym Tutup, Manajemen Diam Tanpa Tanggapan

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |20:01 WIB
Gold's Gym Tutup, Manajemen Diam Tanpa Tanggapan
YLKI terima ratusan pengaduan konsumen Gold's Gym. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima ratusan pengaduan konsumen Gold's Gym karena melakukan penutupan tempat kebugaran secara sepihak. YLKI juga telah bersurat ke manajemen Gold's Gym.

"Kami menerima sekitar 200-an pengaduan konsumen Gold's Gym, dan YLKI juga sudah bersurat tiga kali ke pelaku usaha, tetapi belum mendapat tanggapan," ujar Sekretaris Jenderal YLKI, Rio Priambodo, kepada Okezone.com, Sabtu (5/7/2025).

YLKI meminta pihak manajemen Gold's Gym untuk buka suara dan kooperatif terhadap konsumen, sekaligus memberi penjelasan kepada member yang telah dirugikan hingga Rp7,6 miliar.

"Kami meminta pihak manajemen tidak mengabaikan hak-hak konsumen dan memenuhi hak konsumen yang sudah membayar untuk menjadi member," ujarnya.

Sebelumnya, member dan karyawan Gold's Gym Indonesia buka suara soal penutupan sepihak tempat latihan Gold's Gym di sejumlah cabang. Penutupan ini membuat member Gold's Gym rugi hingga Rp7,6 miliar. 

Mengutip keterangan Forum Korban Gold's Gym Indonesia di salah satu media sosial, X, Sabtu (5/72025), ada ribuan member yang dirugikan dari tutupnya pusat kebugaran tersebut. 

"Lebih dari 1.000 member dirugikan hingga Rp7,6 miliar. Forum korban ajukan audiensi ke Kemendag, BPSK dan YLKI," terang Forum Korban Gold's Gym Indonesia. 

Menurut Forum tersebut, korban Gold’s Gym sudah terkumpul sampai 1.500 orang. Hal tersebut bisa diketahui dari data yang sudah dihimpun sampai saat ini. 

"Sudah terkumpul 1.500 orang dalam group WA korban Gold’s Gym. Sebagian sudah mengisi data kerugian dengan total sementara sebesar Rp7,6 miliar," tulis keterangan Forum

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169740//gold_gym-jK39_large.jpg
Kemendag Minta Gold's Gym Ganti Rugi ke Anggota Usai Penutupan Gerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152988//gold_gym-3x9u_large.jpg
Gold's Gym Tutup Sepihak, Ribuan Member Rugi Rp7,6 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement