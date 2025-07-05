Gold's Gym Tutup, Manajemen Diam Tanpa Tanggapan

JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima ratusan pengaduan konsumen Gold's Gym karena melakukan penutupan tempat kebugaran secara sepihak. YLKI juga telah bersurat ke manajemen Gold's Gym.

"Kami menerima sekitar 200-an pengaduan konsumen Gold's Gym, dan YLKI juga sudah bersurat tiga kali ke pelaku usaha, tetapi belum mendapat tanggapan," ujar Sekretaris Jenderal YLKI, Rio Priambodo, kepada Okezone.com, Sabtu (5/7/2025).

YLKI meminta pihak manajemen Gold's Gym untuk buka suara dan kooperatif terhadap konsumen, sekaligus memberi penjelasan kepada member yang telah dirugikan hingga Rp7,6 miliar.

"Kami meminta pihak manajemen tidak mengabaikan hak-hak konsumen dan memenuhi hak konsumen yang sudah membayar untuk menjadi member," ujarnya.

Sebelumnya, member dan karyawan Gold's Gym Indonesia buka suara soal penutupan sepihak tempat latihan Gold's Gym di sejumlah cabang. Penutupan ini membuat member Gold's Gym rugi hingga Rp7,6 miliar.

Mengutip keterangan Forum Korban Gold's Gym Indonesia di salah satu media sosial, X, Sabtu (5/72025), ada ribuan member yang dirugikan dari tutupnya pusat kebugaran tersebut.

"Lebih dari 1.000 member dirugikan hingga Rp7,6 miliar. Forum korban ajukan audiensi ke Kemendag, BPSK dan YLKI," terang Forum Korban Gold's Gym Indonesia.

Menurut Forum tersebut, korban Gold’s Gym sudah terkumpul sampai 1.500 orang. Hal tersebut bisa diketahui dari data yang sudah dihimpun sampai saat ini.

"Sudah terkumpul 1.500 orang dalam group WA korban Gold’s Gym. Sebagian sudah mengisi data kerugian dengan total sementara sebesar Rp7,6 miliar," tulis keterangan Forum